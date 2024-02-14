«М'яке приземлення»: МВФ прогнозує стабілізацію світової економіки до середини року

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Що прогнозують у МВФ

«Глобальні процентні ставки, як очікується, знизяться на 40% до середини 2024 року <…> Ми впевнені, що світова економіка зараз готова до цього м’якого приземлення, на яке ми чекали», — сказала Георгієва.

Прикладом для наслідування вона назвала основи, закладені в економіку США, зокрема потужні ринки капіталу, динамізм, особливо у сфері новітніх технологій, і здатність економіки швидко адаптуватися, що приваблює інвестиції.

«Сполучені Штати виграють і від того, що є джерелом енергії з точки зору видобутку нафти і газу. Коли почалася війна проти України, Європа, наприклад, опинилася в скрутному становищі, тому що була змушена відійти від росії. Сполучені Штати взагалі не зіткнулися з цією проблемою, вони стали експортером енергоносіїв», — сказала Георгієва.

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Очільниця МВФ висловила ентузіазм, але водночас і занепокоєння щодо глобального поширення штучного інтелекту.

«Перехід до штучного інтелекту буде схожий на промислову революцію з точки зору масштабу та значущості впливу… Це вплине приблизно на 40% ринку праці. При цьому з’являться нові робочі місця, оскільки існуючі робочі місця або трансформуються, або зникнуть», — сказала вона.

Відповідно до останнього звіту МВФ, готовність до цієї трансформації виявляють ОАЕ і Саудівська Аравія, тоді як «більшість країн, насамперед ті, що розвиваються, — ні».

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», за даними ООН очікується, що світова економіка зросте лише на 2,4%, тоді як до пандемії COVID-19 цей показник становив 3%.