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10 січня 2024, 10:16

ООН прогнозує зниження темпів зростання світової економіки у 2024 році

Очікується, що світова економіка зросте лише на 2,4%, тоді як до пандемії COVID-19 цей показник становив 3%. Про це йдеться доповіді ООН «Світове економічне становище та перспективи — 2024», пише «Голос Америки».

Очікується, що світова економіка зросте лише на 2,4%, тоді як до пандемії COVID-19 цей показник становив 3%.
Фото:depositphotos

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Експерти ООН прогнозують повільне зростання світової економіки, оскільки відновлення після пандемії COVID-19 все ще відбувається нерівномірно, а непередбачувані фактори, такі як зміна клімату та геополітична напруженість можуть гальмувати прогрес.

Автори флагманської доповіді ООН передбачають, що глобальне економічне зростання у цьому році сповільниться до 2,4% після 2,7% у 2023 році.

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Це нижче допандемійних темпів зростання на 3%.

«Високі в порівнянні з очікуваними показники 2023 року обумовлені головним чином декількома великими економіками — насамперед США, а також Бразилією, Індією та Мексикою», — заявив Шантану Мукерджі, директор відділу економічного аналізу та політики Департаменту ООН з економічних та соціальних питань.

Однак він зазначив, що цього року зростання може сповільнитися, особливо в США, через високі відсоткові ставки, зниження споживчих витрат та ослаблення ринку праці.

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«Ми так і не вийшли з небезпечної зони щодо нестабільності загальної обстановки», — заявив Мукерджі журналістам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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