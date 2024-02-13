«Заслужила на підтримку»: МВФ наголошує на потребі фінансування України на $42 млрд

МВФ озвучив економічні здобутки України та наголосив на потребі $42 млрд фінансування. Про це повідомляє Forbes із посиланням на інтерв'ю Крісталіни Георгієвої для CNBC.

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За її словами, країна повністю заслужила ці гроші, враховуючи її економічні здобутки.

«Скажу прямо: Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни», — сказала Георгієва.

Також вона наголосила, що Україні вдалося знизити інфляцію з 27% до 5%, а також відновити перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%.

Георгієва підкреслила, що без міжнародної підтримки є ризик того, що всі ці здобутки можуть бути втрачені. Вона нагадала, що Євросоюз уже підтримав пакет фінансової допомоги для України, і Георгієва сподівається, що Конгрес США теж затвердить підтримку для України.

Нагадаємо, що в Україну 12 лютого прибула місія МВФ.

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