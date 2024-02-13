Індекс жадібності та страху на крипторинку зріс до рівня 2021 року

На тлі зростання біткоїна до позначки $50 тис криптовалютний індекс страху та жадібності досяг рівня 79, що є найвищим значенням з кінця осені 2021 року. Про це пише ForkLog.

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Протягом кількох років метрика перебувала нижче позначки 70. Настрої учасників ринку стали помітно поліпшуватися з осені минулого року, на тлі відновлення ринку і його переходу в бичачу фазу.

Джерело: alternative.me

За останню добу цифрове золото подорожчало на 4,1%. Ринкова капіталізація біткоїна наближається до рубежу в $1 трлн, згідно з CoinGecko.

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