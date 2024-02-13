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13 лютого 2024, 15:55

Інвестори купили біткоїн на $6 млрд за ціною $50 тис: це може стати серйозним опором для зросту — експерти

Експерти крипторинку заявляють, що 12 лютого коли біткоїн пробив психологічну позначку у $50 тис, інвестори встигли купити монету на $6 млрд й тепер це може стати серйозним опором для подальшого росту. Про це пише ForkLog.

Експерти крипторинку заявляють, що 12 лютого коли біткоїн пробив психологічну позначку у $50 тис, інвестори встигли купити монету на $6 млрд й тепер це може стати серйозним опором для подальшого росту.
Фото: Pixabay

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Наразі близько 375 тис трейдерів опинились у збитку через те, що біткоїн після пробиття рівня $50 тис відскочив до $49 тис. За даними аналітиків великий обсяг покупок був зафіксований на рівні $50 230.

«Ці адреси наразі перебувають у збитках і можуть посилити тиск продавців, коли їхні позиції досягнуть стану беззбитковості», — написали фахівці Lookonchain.

Корекцію можуть відкласти збереження твердої віри в подальше зростання і відсутність консенсусу в «достатності» прибутку на поточному етапі, вказали фахівці.

До теми: Біткоїн перетнув позначку $50 тисяч

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
13 лютого 2024, 16:00
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Поле Чудес чекає Буратін
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Борис Бурбон
Борис Бурбон
13 лютого 2024, 16:04
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По 50 большинство купило против своей воли, это те кто шорты надел после цены 45−47 , и стопы где-то за 50 поствил. Если глянуть на объемы то умные пацаны заходили по цене 15-20 тыс
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Alex2006
Alex2006
13 лютого 2024, 16:11
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Це не «розумні пацани», то і є організатори загону))
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 лютого 2024, 16:24
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Думаю инфа полный фейк) чтобы стадо закупилось, а потом скинуть этих хомяков и опустить биток до 40к, а потом снова поднять) так работают биржи)
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