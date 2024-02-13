Інвестори купили біткоїн на $6 млрд за ціною $50 тис: це може стати серйозним опором для зросту — експерти

Експерти крипторинку заявляють, що 12 лютого коли біткоїн пробив психологічну позначку у $50 тис, інвестори встигли купити монету на $6 млрд й тепер це може стати серйозним опором для подальшого росту. Про це пише ForkLog.

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Наразі близько 375 тис трейдерів опинились у збитку через те, що біткоїн після пробиття рівня $50 тис відскочив до $49 тис. За даними аналітиків великий обсяг покупок був зафіксований на рівні $50 230.

«Ці адреси наразі перебувають у збитках і можуть посилити тиск продавців, коли їхні позиції досягнуть стану беззбитковості», — написали фахівці Lookonchain.

Корекцію можуть відкласти збереження твердої віри в подальше зростання і відсутність консенсусу в «достатності» прибутку на поточному етапі, вказали фахівці.

До теми: Біткоїн перетнув позначку $50 тисяч