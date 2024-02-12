У економічному плані росія все більше нагадує радянський союз — глава МВФ

Зростання російської економіки попри західні санкції говорить про те, що вона виявилась напрочуд стійкою, але у цьому рості мало хорошого. Таку думку висловила директорка МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC.

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Наприкінці січня Міжнародний валютний фонд більш ніж удвічі перевищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання росії цього року, підвищивши його з 1,1% у жовтні до 2,6%.

Втім, Георгієва підкреслила, що в росії стикаються зі значними труднощами.

«Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз», — зазначила Георгієва.

Витрати росії на оборону стрімко зросли з початку війни. У листопаді минулого року путін схвалив державний бюджет, який збільшив військові витрати приблизно до 30%, що становить майже 70% зростання з 2023 по 2024 рік.

Згідно з аналізом Reuters, витрати на оборону та безпеку цього року становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат росії.

Однак у той же час понад 800 тис людей покинули росію, згідно з оцінками вчених у вигнанні, зібраними минулого жовтня. Серед тих, хто втік, багато висококваліфікованих працівників у таких галузях, як ІТ та наука.

«Я насправді вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і через обмежений доступ до технологій, який приходить із санкціями», — сказала Георгієва.

Вона також додала, що хоча «цифри виглядають позитивно, але за ними криється не дуже хороша історія».

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