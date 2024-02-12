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12 лютого 2024, 19:05

У економічному плані росія все більше нагадує радянський союз — глава МВФ

Зростання російської економіки попри західні санкції говорить про те, що вона виявилась напрочуд стійкою, але у цьому рості мало хорошого. Таку думку висловила директорка МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC.

Зростання російської економіки попри західні санкції говорить про те, що вона виявилась напрочуд стійкою, але у цьому рості мало хорошого.
Gettyimages

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Наприкінці січня Міжнародний валютний фонд більш ніж удвічі перевищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання росії цього року, підвищивши його з 1,1% у жовтні до 2,6%.

Втім, Георгієва підкреслила, що в росії стикаються зі значними труднощами.

«Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз», — зазначила Георгієва.

Витрати росії на оборону стрімко зросли з початку війни. У листопаді минулого року путін схвалив державний бюджет, який збільшив військові витрати приблизно до 30%, що становить майже 70% зростання з 2023 по 2024 рік.

Згідно з аналізом Reuters, витрати на оборону та безпеку цього року становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат росії.

Однак у той же час понад 800 тис людей покинули росію, згідно з оцінками вчених у вигнанні, зібраними минулого жовтня. Серед тих, хто втік, багато висококваліфікованих працівників у таких галузях, як ІТ та наука.

«Я насправді вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і через обмежений доступ до технологій, який приходить із санкціями», — сказала Георгієва.

Вона також додала, що хоча «цифри виглядають позитивно, але за ними криється не дуже хороша історія».

Читайте також: Втрачене десятиліття: доходи росіян зараз нижче, ніж у 2013 році

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Abramon
Abramon
12 лютого 2024, 19:14
#
«У економічному плані росія все більше нагадує радянський союз — глава МВФ» — головне, щоб це був радянський союз зразка 1990 року, а не 60−70-х років.
«Однак у той же час понад 800 тис людей покинули росію» — в порівнянні скільки людей покинули Україну не така вже й велика втрата для пєдєрації.
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0
BobKickass
BobKickass
12 лютого 2024, 19:56
#
понад 800 тис людей покинули росію

Та нехай навпаки, їдуть в «родную гавань» а там хоч проваляться.
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0
82845392
82845392
12 лютого 2024, 19:19
#
Чтобы ни у кого не было иллюзий насчет МВФ: https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas#R
У рф там 2.71% SDR и 2.59% голосов (130,496). Для сравнения, у Польши: 0.89% SDR, 0.84 голосов (42,413), у Нидерландов — примерно в 2 раза больше.
+
0
marcher145
marcher145
12 лютого 2024, 19:50
#
«Зростання москальскої економіки» — такі заяви від голови МВФ, лякають… бо вони взагалі не рахують і не дивляться глибше… як і Блумберг…

коротка аналітика… в московії не було зростання економіки, в кращому випадку було біля мінус нульове зростання…

сільське господарство в мінусі
промисловість (за виключенням ВПК) в мінусі
транспорт в мінусі (за рік витрати на логістику зросли на 50−55%, із-за переорієнтування на Азію)

за рахунок чого вийшов нуль, а не мінус…
1) ВПК який навантажили в 3 зміни, і подальшого росту відносно 2023 року вже не буде…
2) Будівництво, а саме житлова забудова дуже різько виросло 6.5−7.5%, але проблема в тому що його не купують… наприклад із житлової забудови 110млн кв м змогли подати лише 40млн кв м (36%)… московія йде Китайським шляхом…
3) Споживання, і тут відновлення відбулося не за рахунок збільшення прибутків (прибутки в мінусі) піданців московії, а виключно за рахунок кредитування за два роки кредитування фізиків зросло з 22трл. до 32трл., тобто + 45%…
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