Національний банк застосував до ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» заходи впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, а також у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.
13 лютого 2024, 14:27
НБУ знову оштрафував «Є-Гроші» на понад 700 тисяч грн за порушення колекторського закону
За що оштрафували
Захід впливу у вигляді штрафу в сумі 771,8 тис. грн застосовано до «ФК «Є-Гроші ком» за такі порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг:
- надання не в повному обсязі споживачеві перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг;
- укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом);
- недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит;
- недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
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«ФК «Є-Гроші ком» зобов’язане сплатити штраф протягом семи робочих днів з дня отримання рішення Комітету з питань нагляду.
Також ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» зобов’язане усунути порушення законодавства щодо регулювання ринків фінансових послуг та причин, що сприяли вчиненню порушення у строк до 12 березня 2024 року.
Рішення набирають чинності з 12 лютого 2024 року.
Джерело: Мінфін
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