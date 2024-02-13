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13 лютого 2024, 14:27

НБУ знову оштрафував «Є-Гроші» на понад 700 тисяч грн за порушення колекторського закону

Національний банк застосував до ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» заходи впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, а також у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.

Національний банк застосував до ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» заходи впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, а також у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа що оштрафувалиЗахід впливу у вигляді штрафу в сумі 771,8 тис.
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За що оштрафували

Захід впливу у вигляді штрафу в сумі 771,8 тис. грн застосовано до «ФК «Є-Гроші ком» за такі порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг:

  • надання не в повному обсязі споживачеві перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг;
  • укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом);
  • недотримання встановлених законом вимог до договору про споживчий кредит;
  • недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

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«ФК «Є-Гроші ком» зобов’язане сплатити штраф протягом семи робочих днів з дня отримання рішення Комітету з питань нагляду.

Також ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» зобов’язане усунути порушення законодавства щодо регулювання ринків фінансових послуг та причин, що сприяли вчиненню порушення у строк до 12 березня 2024 року.

Рішення набирають чинності з 12 лютого 2024 року.

Джерело: Мінфін
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