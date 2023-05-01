Нацбанк оштрафував «Є-Гроші» за порушення колекторського закону

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 1 травня.

Фінансова компанія «Є Гроші Ком» надає послуги мікрокредитування під брендом «Є-Гроші». Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Дмитро Шевчук.

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