Національний банк оштрафував ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» на 102 тисячі гривень за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Нацбанк оштрафував «Є-Гроші» за порушення колекторського закону
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 1 травня.
Фінансова компанія «Є Гроші Ком» надає послуги мікрокредитування під брендом «Є-Гроші». Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Дмитро Шевчук.
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Джерело: Мінфін
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