Bloomberg: доходи від прямих інвестицій впали до рівня світової кризи

Фонди прямих інвестицій у 2023 році повернули інвесторам найнижчу суму виплат із часів світової фінансової кризи, пише Bloomberg з посиланням на дані інвестбанку Raymond James Financial.

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Виплати так званим партнерам з обмеженою відповідальністю склали 11,2% вартості чистих активів фондів, зазначає Raymond James Financial. Це найнижчий відсоток з 2009 року, він також значно нижчий від медіанного показника в 25% за останні 25 років.

При цьому капітал, залучений у прямі інвестиції, завдяки найбільшим фондам у 2023 році досяг рекордних $500 млрд — на 51% більше, ніж за 2022 рік.

Інвесторам у капітал стало важче виходити зі своїх портфельних активів за допомогою продажу або проведення первинного розміщення акцій (IPO) через вищу вартість запозичень, волатильність на ринках та економічну невизначеність, пише Bloomberg.

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Це, своєю чергою, заважає їм повертати гроші пенсійним та суверенним фондам, окрім інших ключових інвесторів. А оскільки інвестори не отримують свої вкладення назад, вони не можуть брати участь і в нових інвестиціях або поповнювати нинішні, пояснила глобальний керівник консультативної групи з приватного капіталу Raymond James Financial Сунаїна Сінха Халдеа.

За даними Raymond James, в середньому термін прямих інвестицій зараз становить понад п'ять років, хоча нормою у галузі вважається близько чотирьох років. Це помітно впливає збір коштів: у середньому фонди залучають їх за 21 місяць, тоді як кілька років тому цей термін становив 18 місяців. Кількість нових коштів, залучених 2023 року, впала на 29%.

«Це найгірший показник по збору коштів за весь час, гірший, ніж навіть під час світової фінансової кризи», — сказала Халдеа.

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За її словами, ситуація, швидше за все, покращиться лише у 2025 році.

Інвестори при цьому виявилися пересиченими активними пропозиціями прямих інвестицій, які спостерігалися у 2021 році, сказав керівник відділу альтернативного кредитування фінансового керуючого Ninety One Джозефф Босуелл у розмові з Bloomberg.

Це впливає на здатність інвесторів вкладати нові кошти, особливо у світлі того, що індустрія прямих інвестицій дає збої.

Протягом багатьох років пенсійні фонди могли розраховувати на те, що їхня прибутковість від цього класу активів перевершуватиме вкладення у фондовий ринок, але тепер, коли глобальні фондові індекси зростають, розраховувати на це все складніше.