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13 лютого 2024, 10:44

Bloomberg: доходи від прямих інвестицій впали до рівня світової кризи

Фонди прямих інвестицій у 2023 році повернули інвесторам найнижчу суму виплат із часів світової фінансової кризи, пише Bloomberg з посиланням на дані інвестбанку Raymond James Financial.

Фонди прямих інвестицій у 2023 році повернули інвесторам найнижчу суму виплат із часів світової фінансової кризи, пише Bloomberg з посиланням на дані інвестбанку Raymond James Financial.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВиплати так званим партнерам з обмеженою відповідальністю склали 11,2% вартості чистих активів фондів, зазначає Raymond James Financial.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виплати так званим партнерам з обмеженою відповідальністю склали 11,2% вартості чистих активів фондів, зазначає Raymond James Financial. Це найнижчий відсоток з 2009 року, він також значно нижчий від медіанного показника в 25% за останні 25 років.
При цьому капітал, залучений у прямі інвестиції, завдяки найбільшим фондам у 2023 році досяг рекордних $500 млрд — на 51% більше, ніж за 2022 рік.
Інвесторам у капітал стало важче виходити зі своїх портфельних активів за допомогою продажу або проведення первинного розміщення акцій (IPO) через вищу вартість запозичень, волатильність на ринках та економічну невизначеність, пише Bloomberg.
Це, своєю чергою, заважає їм повертати гроші пенсійним та суверенним фондам, окрім інших ключових інвесторів. А оскільки інвестори не отримують свої вкладення назад, вони не можуть брати участь і в нових інвестиціях або поповнювати нинішні, пояснила глобальний керівник консультативної групи з приватного капіталу Raymond James Financial Сунаїна Сінха Халдеа.
За даними Raymond James, в середньому термін прямих інвестицій зараз становить понад п'ять років, хоча нормою у галузі вважається близько чотирьох років. Це помітно впливає збір коштів: у середньому фонди залучають їх за 21 місяць, тоді як кілька років тому цей термін становив 18 місяців. Кількість нових коштів, залучених 2023 року, впала на 29%.
«Це найгірший показник по збору коштів за весь час, гірший, ніж навіть під час світової фінансової кризи», — сказала Халдеа.

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За її словами, ситуація, швидше за все, покращиться лише у 2025 році.
Інвестори при цьому виявилися пересиченими активними пропозиціями прямих інвестицій, які спостерігалися у 2021 році, сказав керівник відділу альтернативного кредитування фінансового керуючого Ninety One Джозефф Босуелл у розмові з Bloomberg.
Це впливає на здатність інвесторів вкладати нові кошти, особливо у світлі того, що індустрія прямих інвестицій дає збої.
Протягом багатьох років пенсійні фонди могли розраховувати на те, що їхня прибутковість від цього класу активів перевершуватиме вкладення у фондовий ринок, але тепер, коли глобальні фондові індекси зростають, розраховувати на це все складніше.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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