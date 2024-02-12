До «Армії відновлення» вже залучили 88 тисяч безробітних

Із початку старту проєкту «Армія відновлення», станом на 12 лютого, до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних. На заробітну плату спрямовано 582 млн грн. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

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Де видано найбільше направлень

Найбільше направлень на виконання зазначених робіт видали у Харківській області — 17 180.

Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (11 170), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.

«На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті „Армія відновлення“ вже профінансовано вже 582 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається. що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» в півтора раза — до 10 050 грн.