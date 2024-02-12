До «Армії відновлення» вже залучили 88 тисяч безробітних

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 лютого 2024, 16:20

До «Армії відновлення» вже залучили 88 тисяч безробітних

Із початку старту проєкту «Армія відновлення», станом на 12 лютого, до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних. На заробітну плату спрямовано 582 млн грн. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Із початку старту проєкту «Армія відновлення», станом на 12 лютого, до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних.
Фото:ukrinform

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де видано найбільше направлень

Найбільше направлень на виконання зазначених робіт видали у Харківській області — 17 180.

Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (11 170), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.

«На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті „Армія відновлення“ вже профінансовано вже 582 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається. що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

Читайте: «Армія відновлення»: Кабмін збільшив в півтора раза оплату за виконання суспільно корисних робіт

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» в півтора раза — до 10 050 грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+60
bonv
bonv
12 лютого 2024, 16:36
#
10 650 грн не густо як для важкої фізично роботи. Наживатися на людях — слуги типу народу.
+
+15
Kanarej
Kanarej
12 лютого 2024, 17:58
#
Цього разу слуги ні при чому. Бюджетники в переважній більшості отримують подібні зарплати, і це помітно більше за мінімалку. Тим більше з квітня ця оплата зростає до 12 тис грн. Це набагато більше за виплати по безробіттю, і це ж не примусові роботи — можна відмовитись. Про «наживатися» в даному випадку говорити трохи недоречно, бо хто тут наживається? :).
+
0
bonv
bonv
12 лютого 2024, 20:01
#
Відмовитися якраз не можна бо припиняють виплати по безробіттю. Шантаж. Іди попробуй важку фізичну роботу виконувати — далеко від дому. Це як заробітки але за мінімалку. Десь так. Плювали слуги типу народу на народ України.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами