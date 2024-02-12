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12 лютого 2024, 9:41

Японія виділить Україні ще $106 мільйонів

Японія виділить 15,8 млрд єн ($106 млн) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах. Про це повідомляє Kyodo news.

Японія виділить 15,8 млрд єн ($106 млн) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.
Фото:depositphotos

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На що підуть кошти

Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні.

Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.

У січні Японія оголосив про внесок у розмірі $37 млн до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків.

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При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.

Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.

Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що надана Японією фінансова допомога Україні перевищила $4,5 мільярда — Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки.

Також «Мінфін» писав, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 лютого 2024, 10:02
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Ну вот, уважаемая редакция, а вы читали начала статьи в ОРИГИНАЛЕ
…Japan will pledge 15.8 billion yen ($106 million) in aid to support the reconstruction of Ukraine from war damage in seven fields such as infrastructure rebuilding and demining, sources familiar with the matter said Sunday.
The governments of the two countries are expected to agree on Japan’s involvement in the European nation’s post-war reconstruction and sign more than 10 memorandums of cooperation at the Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Reconstruction slated for Feb. 19 in Tokyo…
Вам переводчик нужен???
19 февраля, по итогам всречи с представителями украинского правительства, Япония может выделить «сумму» на ВОСАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗМЕНИРОВАНИЕ СЕМИ ОБЛАСТЕЙ… и далее …
Понимаете, слово …выделит… и пообещала… … по итогам. это как-то совсем разные «вещи»
То что Япония даст денег это 100%, но то что это отразится на «общем фоне». ну очень сомнительно!
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