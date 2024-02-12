Японія виділить Україні ще $106 мільйонів

Японія виділить 15,8 млрд єн ($106 млн) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах. Про це повідомляє Kyodo news.

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На що підуть кошти

Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні.

Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.

У січні Японія оголосив про внесок у розмірі $37 млн до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків.

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При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.

Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.

Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що надана Японією фінансова допомога Україні перевищила $4,5 мільярда — Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки.

Також «Мінфін» писав, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві.