Фінансова допомога Україні від Японії перевищила $4,5 мільярда — Шмигаль

Надана Японією фінансова допомога Україні перевищила $4,5 мільярда — Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Підтримка Японії

«Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже $400 млн, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України.

Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила $4,5 млрд. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", — заявив прем'єр.

За його словами, українська сторона бачить інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика.

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Шмигаль додав, що цього місяця українська урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання.

«Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів», — заявив він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві.