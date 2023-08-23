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23 серпня 2023, 19:34 Читать на русском

Японія надасть Україні до $7 мільярдів допомоги

Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи онлайн на 3-му саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд.
Фото: freepik.com

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«Японія постійно забезпечуватиме (Україні, ред.) різноманітну допомогу в розмірі до $7 млрд залежно від потреб», — заявив він.

Крім того, Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги, зазначив він.

Кісіда вкотре повторив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, а також продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і приєднуватиметься до санкцій проти росії, забезпечуючи постійну підтримку Україні.

«Я відвідував Київ і Бучу в березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія росії проти України є надзвичайним актом, що підриває основи міжнародного порядку», — сказав він.

Як наголосив Кішіда, «Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир і заново повернути його на прекрасну українську землю».

Джерело: Мінфін
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