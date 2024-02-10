У пошуку $5-7 трильйонів: OpenAI шукає інвесторів для запуску виробництва чипів

Компанія OpenAI веде переговори з інвесторами для запуску виробництва напівпровідників. Попередня оцінка проєкту становить $5−7 трлн. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

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За словами джерел, залучення такої суми дасть змогу вирішити проблеми компанії з масштабуванням. Також проєкт націлений на те, щоб усунути брак чипів, необхідних для розробки нових систем на базі ШІ.

Генеральный директор OpenAI Сем Альтман запропонував потенційне партнерство кільком виробникам чипів, постачальникам енергії та «різним інвесторам», зазначили джерела. Передбачається, що OpenAI стане «великим клієнтом» нового виробництва, додали вони.

Діалог з інвесторами, включаючи уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), спрямований на усунення обмежень для зростання бізнесу компанії, таких як дефіцит дорогих ШІ-чипів для навчання великих мовних моделей, що лежать в основі ChatGPT та інших ШІ-інструментів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що доходи компанії OpenAI перевищили $2 млрд у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.