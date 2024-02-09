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9 лютого 2024, 14:33

Доходи OpenAI досягли $2 мільярдів

Доходи компанії OpenAI перевищили $2 млрд у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії. Про це пише Financial Times.

Доходи компанії OpenAI перевищили 2 млрд дол у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.
Фото: Pixabay

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За словами двох джерел FT, обізнаних з фінансовою ситуацією стартапу, річний показник доходу досягнув позначки в $2 млрд у грудні 2023 року.

У компанії, яку підтримує Microsoft, вважають, що можуть більш ніж подвоїти цей показник у 2025 році, завдяки великому інтересу з боку бізнес-клієнтів, які прагнуть використовувати технологію OpenAI для впровадження інструментів ШІ у бізнес-процеси.

Завдяки такому стрімкому зростанню OpenAI увійде до числа небагатьох компаній Кремнієвої долини, серед яких Google і Meta, що досягли доходу в $1 млрд за десять років з моменту заснування.

OpenAI була заснована як некомерційна дослідницька лабораторія ШІ у 2015 році, але стала комерційним гігантом після того, як у 2020 році створила бізнес-підрозділ.

За даними видання The Information, ще в жовтні минулого року її річний дохід становив $1,3 млрд, але темпи зростання продажів продовжують прискорюватися.

Попри розбіжності в компанії в листопаді, коли генеральний директор Сем Альтман був звільнений радою директорів, а через кілька днів відновлений на посаді, група продовжує використовувати бум ШІ, який вона розпочала із запуском ChatGPT у листопаді 2022 року.

За даними Альтмана, станом на листопад минулого року 92% компаній зі списку Fortune 500 використовували продукти OpenAI, включаючи ChatGPT і GPT-4, а чат-бот має 100 млн користувачів щотижня.

При цьому Альтман сказав, що OpenAI залишається збитковою через величезні витрати на створення і запуск моделей.

Джерело: Мінфін
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