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9 лютого 2024, 19:42

Нацбанк пропонує закривати каси у фінустановах, в яких не встановлені камери

Нацбанк пропонує встановити заборону на роботу кас у фінустановах, де не будуть встановлені камери відеофіксації. Про це повідомляє пресслужба регулятора. Наразі це лише пропозиція, яка виноситься на обговорення.

Нацбанк пропонує встановити заборону на роботу кас у фінустановах, де не будуть встановлені камери відеофіксації.
Фото: Pixabay

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Регулятор пропонує облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінансових установ, де здійснюються касові операції. Йдеться про банки та юридичні особи, що отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.

«Це дасть можливість підвищити якість як внутрішнього контролю з боку банків та юридичних осіб, так і контролю з боку Національного банку за проведенням касової роботи, а також під час здійснення перевірок банків стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства», йдеться у повідомленні.

Для цього передбачається:

  • встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю;
  • визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю;
  • врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження.

Нацбанк планує надати можливість банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог, передбачається певний перехідний період до набрання чинності постановою після її прийняття.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
matroskin
matroskin
9 лютого 2024, 19:53
#
Так вони й так давно кругом стоять, вже страшно до обмінника підходить, камер більше ніж лампочок, в банках те саме.
+
0
innapcholko
innapcholko
9 лютого 2024, 20:43
#
Очередная коррупционная схема
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