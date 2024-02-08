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8 лютого 2024, 19:47

НБУ завершив розробку концепції обов’язкового страхування військових ризиків

Національний банк завершив розроблення концепції створення механізму страхування воєнних ризиків, яку вже погоджено з Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на конференції «Фінанси для бізнесу під час війни» в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Національний банк завершив розроблення концепції створення механізму страхування воєнних ризиків, яку вже погоджено з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.
Фото: НБУ

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«Ми завершили й погодили концепцію створення механізму страхування воєнних ризиків. Це була також довга робота, яку ми за підтримки Світового банку розпочали ще у 2022 році. На сьогодні концепція і цей механізм уже узгоджені основними профільними нашими партнерами — Міністерством економіки, Міністерством фінансів», — сказала вона.

За словами Рожкової, ця концепція і механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків певного проєкту об'єктів.

«Список самих воєнних ризиків на першому етапі запуску механізму буде дуже сильно обмежений», — зазначила представниця НБУ.

«Тому що саме поняття „воєнно-політичні ризики“ — дуже широке, воно охоплює всього-всього багато, зокрема ризики зміни регуляцій. Ми говоримо зараз, на першому етапі, виключно про прямі матеріальні втрати внаслідок воєнних дій: знищення, пошкодження, потужності, майна тощо», — пояснила заступниця голови НБУ.

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Обов'язкове страхування дасть можливість залучити до цього процесу дуже велику кількість об'єктів, що суттєво знизить вартість такого страхування, вважає вона.

«Добровільне буде також можливим для тих, хто захоче», — додала Рожкова.

Три рівні покриття

Вона зазначила, що діятимуть три рівні покриття: вітчизняні страхові компанії, державне агентство (страхування, — ред.) і західні перестрахувальні компанії.

Рожкова додала, що концепція потребує деякої деталізації, зокрема щодо переліку об'єктів, які підлягатимуть обов'язковому страхуванню.

Спеціальний закон

Представниця НБУ повідомила, що для запуску цього механізму потрібне написання спеціального закону.

«Паралельно (потрібно, — ред.) почати писати сам закон. Світовий банк, Європейська комісія, інші міжнародні партнери, включно з міжнародними перестрахувальними брокерами… долучалися до розроблення цього механізму, висловили повну готовність надавати нам усю технічну допомогу під час написання закону. Тому ми почнемо писати цей закон уже. У наших планах ми хочемо цей законопроєкт, у принципі, до червня місяця завершити», — сказала вона.

Рожкова висловила сподівання, що механізм запрацює цього року, назвавши це «амбітною метою».

«Ми говоримо про створення повнофункціонального механізму, який може запрацювати вже зараз і працюватиме ще довгі роки після закінчення повномасштабної війни, оскільки безпекові ризики зберігатимуться», — підсумувала заступниця голови Нацбанку.

Джерело: Мінфін
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