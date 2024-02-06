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6 лютого 2024, 14:03

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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За проєкт закону № 10456 щодо продовження дії воєнного стану проголосували 335 нардепів, за законопроєкт № 10457 щодо продовження строків загальної мобілізації - 323.

Відтак, терміни дії воєнного стану та мобілізації продовжуються з 14 лютого на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

Варто зазначити, що це вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів.

Воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 лютого 2024, 14:22
#
Интересно, а что с вопросом легитимности кое кого в мае?
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alex7722
alex7722
6 лютого 2024, 14:28
#
Разрешите я его вышверну, Мессир?
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0
Anton Chy
Anton Chy
6 лютого 2024, 14:43
#
Все в крайне подвешенном состоянии.

Инерционный сценарий: все схавают, что у нас военное положение и нельзя проводить выборы, и Зеленский и далее будет президентом типа до победного.
Проблема в том, что для страны это нежелательный сценарий, так как он консервирует текущее положение дел — война.
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0
Riojas
Riojas
6 лютого 2024, 15:32
#
И рада и президент выполняют свои обязанности до того момента, как смогут вступить в должность новые. Тут нечего обсуждать, к сожалению выборы провести сейчас невозможно.
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0
veritas69
veritas69
6 лютого 2024, 15:36
#
В таком случае, война выгодна всем кто у власти или на потоках
+
0
Riojas
Riojas
6 лютого 2024, 15:41
#
Тут https://zn.ua/POLITICS/vybory-v-ukraine-ne-sejchas-a-kohda.html достаточно неплохо все описано.
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