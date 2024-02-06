Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада підтримала законопроєкти про затвердження указів президента про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За проєкт закону № 10456 щодо продовження дії воєнного стану проголосували 335 нардепів, за законопроєкт № 10457 щодо продовження строків загальної мобілізації - 323.

Відтак, терміни дії воєнного стану та мобілізації продовжуються з 14 лютого на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

Варто зазначити, що це вже десяте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів.

Воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.