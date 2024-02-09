Один із найбільших банків Кіпру закриває рахунки громадянам рф — ЗМІ

Кіпрський банк Hellenic слідом за Bank of Cyprus почав закривати рахунки громадянам росії, а також їхнім операційним компаніям. Про це повідомляє Frank Media із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі.

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За словами Main Partner Trust, йдеться про росіян, які проживають на Кіпрі.

«Мова не йде про податкових резидентів РФ (такі рахунки було закрито ще минулого року), а про громадян РФ із кіпрськими документами, які проживають на Кіпрі», — зазначають у компанії. Причини закриття рахунків банк у листах не уточнює.

Такі листи отримали вже «сотні» росіян, повідомили у Main Partner Trust.

У своєму звіті за три квартали 2023 року банк Hellenic зазначав, що має намір дотримуватися введених санкцій щодо рф.

«Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежують і перевіряють відповідним чином», — йдеться у звіті кіпрського банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2023 року найбільший банк на Кіпрі Bank Of Cyprus розіслав повідомлення клієнтам-росіянам про те, що їхні рахунки будуть закриті.

У січні 2024 року Bank of Cyprus закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі.