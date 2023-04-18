Найбільший банк Кіпру закриває рахунки росіян

Найбільший банк на Кіпрі Bank Of Cyprus розіслав повідомлення клієнтам-росіянам про те, що їхні рахунки будуть закриті. Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі та джерела у банківській сфері.

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За даними Main Partner Trust, банк почав розсилати повідомлення минулого тижня. У листі клієнтам повідомляють, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання листа, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «Знай свого клієнта».

Зазначається, що «тригером» для банку може бути податкове резидентство Росії та наявність доходу від санкційного бізнесу в Росії.

Рішення про закриття рахунків росіян у кіпрському банку також пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання фізособам та компаніям з РФ консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг.

Нещодавні прийняті санкції США включають заходи, які припиняють обхід попередніх обмежень. В останньому пакеті Кіпр лідирував за кількістю осіб, доданих до SDN-листу за допомогу в уникненні минулих санкцій, тому Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси на дотримання всіх обмежень, пише видання.

Bank Of Cyprus — найбільший банк на Кіпрі. За підсумками минулого року на банківських депозитах росіяни зберігали понад 700 тис. євро. Це на 6% більше, ніж за рік до цього. Рахунки в цьому банку можуть бути у приблизно 15% усіх росіян, які проживають на Кіпрі.

При цьому, за словами джерела Forbes на банківському ринку, проблеми із закриттям рахунків мають не лише клієнти Bank Of Cyprus, але також ті, хто обслуговується в підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що один з найбільших банків ОАЕ Emirates NBD почав блокувати інвестиційні рахунки росіян.