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24 січня 2024, 12:02

Найбільший банк Кіпру пішов з росії

Найбільший кіпрський банк — Bank of Cyprus — закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє The Moscow Times.

Найбільший кіпрський банк — Bank of Cyprus — закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі.
Фото: bankofcyprus.com

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За даними центробанку рф, кіпрський банк припинив акредитацію своїх відділень в росії з 22 січня.

Представництва іноземних банків росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

Скорочення обсягу бізнесу західних банків росії пов'язані з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу. Дані Raiffeisenbank International, представлені Bloomberg, свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у росії скоротилися до $66 млрд. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році ($119 млрд) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році ($239 млрд).

Поточний рівень бізнесу західних банків у росії порівнюється з кінцем 1980-х, коли їхні активи оцінювалися в $40 млрд, і періодом пізнього СРСР, коли вони становили $10 млрд. Частка чотирьох найбільших західних банків на російському ринку до третього кварталу 2023 скоротилася з 3 до 1%.

Джерело: Мінфін
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