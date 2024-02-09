НАЗК внесло американського виробника вогнетривких виробів до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC. Компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус». У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на $772 тис. А з квітня 2022 року компанія імпортувала до рф продукції загальною вартістю $3,5 млн.

«Крім того, що компанія продовжує працювати у рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136», — йдеться в повідомленні.

«Алабуга» була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно.

Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. «Алабуга» стала доволі зручним майданчиком і базою рф для цілого ряду іноземних компаній.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з «Алабуги», а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію.

Це змусило керівництво «Алабуги» почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання «броні» від призову.

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Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах «Алабуги», потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

За даними розслідування, проведеного «Molfar», наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ «Алабуга».

З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА.

Зокрема, серед товарів фігурує «мулліт», який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

«Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони „Алабуга“, що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора», — підкреслили у НАЗК.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше — з Китаю.