НАЗК внесло американського виробника вогнетривких виробів до списку спонсорів війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2024, 12:35

НАЗК внесло американського виробника вогнетривких виробів до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC. Компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC.
Фото: nazk.gov.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Allied Mineral Products, LLC в росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус». У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на $772 тис. А з квітня 2022 року компанія імпортувала до рф продукції загальною вартістю $3,5 млн.

«Крім того, що компанія продовжує працювати у рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (рф, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136», — йдеться в повідомленні.

«Алабуга» була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно.

Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. «Алабуга» стала доволі зручним майданчиком і базою рф для цілого ряду іноземних компаній.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, окремі західні компанії почали виходити з «Алабуги», а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію.

Це змусило керівництво «Алабуги» почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання «броні» від призову.

Читайте також: НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах «Алабуги», потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

За даними розслідування, проведеного «Molfar», наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ «Алабуга».

З початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА.

Зокрема, серед товарів фігурує «мулліт», який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

«Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста рф, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони „Алабуга“, що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора», — підкреслили у НАЗК.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше — з Китаю.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами