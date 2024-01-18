НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідного світового виробника високоякісного шоколаду та какао-продуктів Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує утримувати у рф 3 фабрики та сплачувати податки до її бюджету. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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«Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії рф», — ідеться в повідомленні.

Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Робота у рф

Barry Callebaut працює в росії понад 15 років і має на її території 3 фабрики. У москві в бізнес-центрі Alcon навіть розташовується Академія Шоколаду Barry Callebaut, яка є другою за розмірами у компанії.

В росії Barry Callebaut здійснює свою діяльність через ТОВ «Барри Каллебаут Н Л Раша » та ТОВ «Барри Каллебаут Калининград». Разом вони сплатили податків до бюджету агресора на понад $33 млн у 2022 році. Також ТОВ «Барри Каллебаут Н Л Раша » є засновником ЗАТ «Инфорум-Пром» і ТОВ «Гор Трейд». Вони у 2022 році сплатили податків у рф на майже $500 тисяч.

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У листопаді 2022 року французьке представництво компанії Barry Callebaut COCOA AG постачало свою продукцію (какао-пасту, олію) російській кондитерській фабриці ТОВ «Верность Качеству» на близько $180 тисяч. Її шоколад входить до сухпайків армії агресора.

«Barry Callebaut продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. У 2023 році на ринок росії компанією було імпортовано товарів на суму понад $94 млн, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року», — зазначили в НАЗК.

Серед імпортованих товарів — кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії.

Невдовзі після початку широкомасштабної війни рф проти України, у компанії заявили про постачання в росію товарів першої необхідності: «шоколад є частиною щоденного раціону багатьох».

«Це твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаомісткі продукти харчування не належать до продовольчих товарів першої необхідності», — підкреслили у НАЗК.

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Водночас виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що «Військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом. Це різниця, яку ми пам'ятали, ухвалюючи ці важкі рішення. Крім того, ми є компанією, яка підтримуватиме своїх клієнтів. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати їх без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію».

«Barry Callebaut продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було», — додали у НАЗК.