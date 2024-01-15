НАЗК внесло до переліку спонсорів війни майже 50 компаній

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше — з Китаю. Про це повідомив голова відомства Олександр Новіков в інтерв'ю Укрінформ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які компанії в реєстрі

«На сьогодні в цей реєстр занесено майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю — 14. На другому місці США — 7 компаній. Всі інші — переважно з країн Європейського Союзу», — зазначив він.

За його словами, наразі спостерігається тенденція, що міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, активно звертаються до НАЗК, надають плани виходу бізнесів з рф і просять не вносити компанію в цей реєстр.

«Буквально минулого тижня одна з таких компаній звʼязалась із нами і заявила про те, що надасть план виходу з рф, щоб не потрапити в реєстр», — уточнив Новіков.

Читайте: НАЗК внесло американську мережу фастфуду Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Водночас наголосив голова НАЗК, є випадки, коли реєстр допоміг вийти компаніям з росії, після їх виключили з нього.

«Проте, на жаль, ми щотижня вносимо туди нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в росії, сплачує значні податки в російський бюджет», — заявив Новіков.

Новіков нагадав, що Реєстр міжнародних спонсорів війни є спільним проєктом НАЗК і компанії Refinitiv, яка є партнером World-Check — бази даних політично відомих осіб та осіб і організацій підвищеного ризику, і створений з метою унеможливлення ведення міжнародного бізнесу на крові українців.

Читайте також: НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни