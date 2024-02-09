Ринок нерухомості відновлюється, але землю купують більше, ніж житло

Ринок нерухомості відновлюється після початку великої війни. Понад 231 тисячу земельних ділянок купили українці у 2023 році. Про це повідомляє Опендантабот.

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У 1,7 рази більше нерухомості придбали українці у 2023 році у порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

404 тисячі об'єктів нерухомості українці купили минулоріч. Це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

Від 2015 року до початку великої війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабної люди почали більше вкладати грошей у землю.

Наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир.

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

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