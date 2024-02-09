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9 лютого 2024, 11:35

Ринок нерухомості відновлюється, але землю купують більше, ніж житло

Ринок нерухомості відновлюється після початку великої війни. Понад 231 тисячу земельних ділянок купили українці у 2023 році. Про це повідомляє Опендантабот.

Ринок нерухомості відновлюється після початку великої війни.
Фото: Pixabay

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У 1,7 рази більше нерухомості придбали українці у 2023 році у порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

404 тисячі об'єктів нерухомості українці купили минулоріч. Це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

Від 2015 року до початку великої війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабної люди почали більше вкладати грошей у землю.

Наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир.

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

Читайте також: Ринок нерухомості в Україні: як змінилась вартість квартир у січні (інфографіка)

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Abramon
Abramon
9 лютого 2024, 11:41
#
«Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через „єОселю“ — 5 855», а іншу половину житла клієнти банків брали під 19% річних? Це ж треш.
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0
bonv
bonv
9 лютого 2024, 12:03
#
ТОП-5 кращих міст України: де жити найкомфортніше.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну справило сильний вплив на українців і країну в цілому. Масовий виїзд жителів небезпечних регіонів в західні і центральні області сприяє розвитку цих міст.
«У всіх українських рейтингах Київ займає нижче 10 місця. У Києві некомфортно жити людям, і вони про це говорять», — зазначив глава і засновник Офісу трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, найкращим вибором будуть такі міста:
Івано-Франківськ;
Вінниця;
Житомир;
Харків;
Львів.
За його словами, через повномасштабну війну багато українців переїхали в західні регіони України. Він вказав, що разом з жителями переїжджає і бізнес, що сприяє розвитку економіки.
«Наприклад, у Львові вартість квадратного метра на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда і власність теж. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсона, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався», — пояснив Бахматов.
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