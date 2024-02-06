Ринок нерухомості в Україні: як змінилась вартість квартир у січні (інфографіка)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2024, 10:11

Ринок нерухомості в Україні: як змінилась вартість квартир у січні (інфографіка)

У січні 2024 року найвища середня вартість 1 кв. м у новобудові була у столиці. Проте за рік найбільше зросла середня вартість за кв. м у Житомирській області. На вторинному ринку найбільше зросла вартість квартир в Івано-Франківській та Житомирській областях. Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.ria.

У січні 2024 року найвища середня вартість 1 кв.
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Первинний ринок

У січні 2024 року працюють 75,4% відділів продажу новобудов по всій Україні.

За перший місяць року по всій країні здано 2 новобудови на 5 секцій. Від липня 2023 року до кінця січня 2024 року готові до експлуатації 74 будинки на 139 секцій.

Найбільша кількість готових новобудов за цей період у Київській області. Загалом станом січень частка готових новобудов від загальної кількості становить 30%.

Ціни

Станом на січень 2024 року найвища середня вартість 1 м² у столиці і складає 51 377 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

За місяць ціна 1 м² зменшилася у Полтавській області, проте у Кіровоградській та Одеській областях збільшилася на 5%.

За рік найбільше виросла середня вартість 1 м² у Житомирській області — на 40%. У Харківській та Запорізькій областях зафіксоване падіння середньої ціни 1 м² у новобудові, відповідно, на 14% і 20%.

Вторинний ринок

Аналітики фіксують падіння пропозиції на вторинному ринку продажу у столиці та Київській області на 86% за місяць. Проте, у Миколаївській та Черкаській областях кількість оголошень зросла на 35%.

У Сумській області зафіксоване значне зростання пропозиції. Якщо аналізувати дані за рік, то кількість оголошень про продаж вторинного житла зросла в усіх областях, окрім Полтавської, Кіровоградської та Волинської.

Ціни

За даними дослідження станом на січень 2024 року найбільше зростання середньої вартості однокімнатної квартири зафіксовано в Івано-Франківській та Житомирській областях — на 5,5% та 7%.

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $91 219 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 15%.

У Львівській області однокімнатна квартира вартує $66 399, а у Закарпатській області $52 724.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Bluzz
Bluzz
6 лютого 2024, 11:12
#
А тут постійно розказують що ціни вниз, обвал і тому подібне))) А маємо те що маємо…
+
0
korvin29
korvin29
6 лютого 2024, 11:28
#
Меня порадовали цены в Киеве и Львове. После таких обзоров, я все больше убеждаюсь, что нужно продавать свою квартиру и смотреть что-то в странах Восточной Европы (но не Польша и Прибалтика) с последующим переездом туда.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами