Ринок нерухомості в Україні: як змінилась вартість квартир у січні (інфографіка)

У січні 2024 року найвища середня вартість 1 кв. м у новобудові була у столиці. Проте за рік найбільше зросла середня вартість за кв. м у Житомирській області. На вторинному ринку найбільше зросла вартість квартир в Івано-Франківській та Житомирській областях. Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.ria .

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Первинний ринок

У січні 2024 року працюють 75,4% відділів продажу новобудов по всій Україні.

За перший місяць року по всій країні здано 2 новобудови на 5 секцій. Від липня 2023 року до кінця січня 2024 року готові до експлуатації 74 будинки на 139 секцій.

Найбільша кількість готових новобудов за цей період у Київській області. Загалом станом січень частка готових новобудов від загальної кількості становить 30%.

Ціни

Станом на січень 2024 року найвища середня вартість 1 м² у столиці і складає 51 377 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

За місяць ціна 1 м² зменшилася у Полтавській області, проте у Кіровоградській та Одеській областях збільшилася на 5%.

За рік найбільше виросла середня вартість 1 м² у Житомирській області — на 40%. У Харківській та Запорізькій областях зафіксоване падіння середньої ціни 1 м² у новобудові, відповідно, на 14% і 20%.

Вторинний ринок

Аналітики фіксують падіння пропозиції на вторинному ринку продажу у столиці та Київській області на 86% за місяць. Проте, у Миколаївській та Черкаській областях кількість оголошень зросла на 35%.

У Сумській області зафіксоване значне зростання пропозиції. Якщо аналізувати дані за рік, то кількість оголошень про продаж вторинного житла зросла в усіх областях, окрім Полтавської, Кіровоградської та Волинської.

Ціни

За даними дослідження станом на січень 2024 року найбільше зростання середньої вартості однокімнатної квартири зафіксовано в Івано-Франківській та Житомирській областях — на 5,5% та 7%.

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $91 219 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 15%.

У Львівській області однокімнатна квартира вартує $66 399, а у Закарпатській області $52 724.