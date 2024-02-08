Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Про це повідомило американське видання CNN.
Сенат США знову провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні
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Що відомо
Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів — було 49 проти 50.
Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.
Як наголосили журналісти, блокування законопроєкту з боку республіканців у Сенаті було очікуваним — через відповідну позицію 45-го президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном.
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Тепер, як очікується, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має винести процедурне голосування щодо пакета екстреної допомоги для Ізраїлю та України, в якому вже скасовується угода про кордон.
Коментарі - 4
Позиция республиканцев с осени, что решение проблем границ иностранных государств после решение проблемы границы США.
Большинство аналитиков уже отписалось, что похоже до выборов в США тема участия американцев в войне закрыта.
CNN еще написало сегодня, что последние опросы Байдена не просто плохие. Не было еще прецедента в истории США, чтобы с такими плохими результатами опросов кто-то выиграл выборы президента США. Если сравнивать предыдущие выборы Байдена и Трампа, в то данный момент предвыборной компании Байден на деле обходил по популярности Трампа и в ключевых штатах. Сейчас все ровно наоборот.
https://www.cnn.com/2024/02/07/politics/democrats-biden-election-polling/index.html