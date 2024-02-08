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8 лютого 2024, 8:36

Сенат США знову провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Про це повідомило американське видання CNN.

Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів — було 49 проти 50.

Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

Як наголосили журналісти, блокування законопроєкту з боку республіканців у Сенаті було очікуваним — через відповідну позицію 45-го президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном.

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Тепер, як очікується, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має винести процедурне голосування щодо пакета екстреної допомоги для Ізраїлю та України, в якому вже скасовується угода про кордон.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
fucktus
fucktus
8 лютого 2024, 8:44
#
Не «отменяется», а просто соглашение по Израилю и Украине без границы, т. е. Шумер вместо умеренных уступок по границе теперь предлагает республиканцам #ничего

Позиция республиканцев с осени, что решение проблем границ иностранных государств после решение проблемы границы США.

Большинство аналитиков уже отписалось, что похоже до выборов в США тема участия американцев в войне закрыта.

CNN еще написало сегодня, что последние опросы Байдена не просто плохие. Не было еще прецедента в истории США, чтобы с такими плохими результатами опросов кто-то выиграл выборы президента США. Если сравнивать предыдущие выборы Байдена и Трампа, в то данный момент предвыборной компании Байден на деле обходил по популярности Трампа и в ключевых штатах. Сейчас все ровно наоборот.
https://www.cnn.com/2024/02/07/politics/democrats-biden-election-polling/index.html
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0
Criptor82
Criptor82
8 лютого 2024, 10:14
#
Fucktus. Це не означає що деми опустять руки. Фінансову частину може виділити МВФ, Світовий банк, Японія та Німеччина, це лише 10млрд.$ для них це копійки. А що стосується зброї, то її до прикладу придбає Литва, Єстонія, Норвегія, Нідерланди, Британія, Польща, з послідуючою передачею Україні. США буде достатньо продати своїм союзникам артснаряди, боєприпаси для Хаймарс, в т. ч. нові GBU з дальність 150 км. та ракети для систем ПВО. Для реалізація цього плану згода Конгресу не потрібна. Як вас до прикладу такий варіант? Чим криєте:))
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+6
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 лютого 2024, 8:44
#
Брехня! Треба почикати! Алекс (стратег) казав, що все буде «ровно» і гроши дадуть і борги спишуть!
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0
Criptor82
Criptor82
8 лютого 2024, 10:02
#
Юстас — Алексу:))
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