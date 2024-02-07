Турецький виробник безпілотників Bayraktar планує виробляти в Україні по 120 дронів на рік

Турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де працюватиме близько 500 людей. Компанія буде виготовляти моделі безпілотників TB2 або TB3. Про це виконавчий директор компанії Халюк Байрактар повідомив Reuters.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Безпілотники Bayraktar турецького виробництва набули популярності в усьому світі після того, як українські військові використовували їх для знищення російської бронетехніки та артилерійських систем.

Компанія Baykar заявила, що підписала угоди про експорт свого безпілотника TB2 із 30 країнами. До них від 2018 року входять Україна, Ефіопія, Лівія та Азербайджан, повідомляє аналітичний центр SIPRI.

«Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури», — сказав Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Потужність заводу

Байрактар зазначив, що потужність становитиме близько 120 одиниць щороку, але досі не ясно, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

Відповідаючи на запитання, чи можуть питання безпеки, пов’язані з війною, викликати занепокоєння для заводу, він сказав, що плани «повністю просуваються вперед» і що «ніщо» не може їх зупинити.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 млн у три проєкти в Україні.

У липні 2013 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ «Авіа Венчурс».