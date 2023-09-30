Виробник Bayraktar інвестує в Україну $100 мільйонів

Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 млн у три проєкти в Україні. Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє Укрінформ.

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«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них — завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько $100 млн, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває», — зазначив Байрактар.

Він також наголосив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона — безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

«Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції», — зауважив керівник турецької компанії.

За його словами, нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоч це і складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний звʼязок у використанні технологій від військових. Саме тому «байрактари», які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar.

У компанії Baykar розраховують розпочати виробництво дронів Bayraktar та Akinci в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ «Авіа Венчурс» з метою відкрити два заводи в Україні.