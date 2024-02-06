Відокремлена від Twitter соцмережа Bluesky стане доступною для всіх

Bluesky відмовляється від системи запрошень й стає доступною для всіх користувачів. Про це пише Bloomberg. Соціальна мережа була створена компанією Twitter Inc, як децентралізована платформа.

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Одним з співзасновників Bluesky є колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі. Від свого початку соцмережа у 2019 році в соцмережі діяла система запрошень, по-іншому там не можна було зареєструватись.

Ще однією ключовою ознакою Bluesky є децентралізація, оскільки дані користувачів переходять під їх повний контроль і компанії більше не мають на них прав.

Bluesky наразі налічує близько 3 млн користувачів.

З часом Bluesky став одним з головних альтернатив X, особливо для тих, хто розчарувався у власнику компанії Ілоні Маску.

Нагадаємо, що влітку минулого року компанія Meta Цукерберга запустила конкурента Х (Twitter) — додаток Threads.

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