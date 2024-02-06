Маржинальний борг Китаю впав найсильніше за останні 8 років

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Що відбувається на фондовому ринку

Наглядовий орган із цінних паперів Китаю намагався заспокоїти інвесторів, повідомивши, що рекомендуватиме брокерським компаніям коригувати рівні маржинальних вимог та підтримувати гнучкі лінії ліквідації.

Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заявила ввечері 5 лютого, що цього року через маржинальні вимоги було ліквідовано лише 900 млн юанів кредитного плеча — близько 0,06% загального обсягу такого фінансування.

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Китай також посилює торгові обмеження для внутрішніх інституційних інвесторів, цим влада намагається покласти край розпродажу. Як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, деяким хедж-фондам було заборонено розміщувати заявки на продаж з понеділка, 5 лютого, а канал, який можуть використовувати інвестори з материкового Китаю для продажу акцій Гонконгу, був обмежений.