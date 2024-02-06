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6 лютого 2024, 16:16

Маржинальний борг Китаю впав найсильніше за останні 8 років

Непогашений баланс маржинального боргу в Китаї в понеділок, 5 лютого, впав на 2,7%, найсильніше з січня 2016 року. Як пише Bloomberg, спад в економіці викликав поспішне скорочення позицій із позиковими коштами. Загальний обсяг угод із використанням позикових коштів упав до 1,42 трлн юанів ($199,7 млрд), найнижчого рівня за останній рік.

Непогашений баланс маржинального боргу в Китаї в понеділок, 5 лютого, впав на 2,7%, найсильніше з січня 2016 року.
Фото:depositphotos

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Що відбувається на фондовому ринку

Наглядовий орган із цінних паперів Китаю намагався заспокоїти інвесторів, повідомивши, що рекомендуватиме брокерським компаніям коригувати рівні маржинальних вимог та підтримувати гнучкі лінії ліквідації.

Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заявила ввечері 5 лютого, що цього року через маржинальні вимоги було ліквідовано лише 900 млн юанів кредитного плеча — близько 0,06% загального обсягу такого фінансування.

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Китай також посилює торгові обмеження для внутрішніх інституційних інвесторів, цим влада намагається покласти край розпродажу. Як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, деяким хедж-фондам було заборонено розміщувати заявки на продаж з понеділка, 5 лютого, а канал, який можуть використовувати інвестори з материкового Китаю для продажу акцій Гонконгу, був обмежений.

Видання пише, що тиск на настрої інвесторів чинять слабкі економічні дані, наростаюча геополітична напруженість у відносинах зі США, криза нерухомості, що загострюється, і непрозорі обмеження для фінансового сектора.

Дії влади

Влада Китаю намагається стабілізувати ринки після того, як акції впали до п'ятирічного мінімуму під час хаотичних торгів у п'ятницю. 2 лютого індекс CSI 300 падав до 3108,35 пунктів, свідчать дані Шанхайської фондової біржі.

Востаннє на такому рівні бенчмарк перебував у січні 2019 року. У своїй заяві у понеділок Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заявила, що нещодавно виявила численні випадки маніпулювання фондовим ринком та «зловмисних коротких продажів».

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Як передає Bloomberg, регулятор пообіцяв діяти швидко, щоб зупинити незаконну поведінку, яка перешкоджає стабільній роботі фондового ринку та завдає шкоди інвесторам.

6 лютого індекс CSI 300 додав 3,48% і піднявся до 3311,69 пункту, випливає з даних торгів.

Джерело: Мінфін
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