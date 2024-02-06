monobank анонсує оновлення сервісу «База» для монетизації творчості. Як зазначив співзасновник компанії Михайло Рогальський, незабаром до сервісу планується додати можливість створювати платний контент, а автори контенту можуть додавати текстові повідомлення та посилання на передплату.
monobank оновить інструмент для творців «Бази»
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Також планується інтегрувати анімації, тестові повідомлення-можливість перевірити, як віджет працює перед публікацією, контроль повідомлень, управління взаємодією з глядачами.
У «Базі» планується додати можливість отримувати валютні внески від глядачів за кордоном, вказуючи суми в доларах та євро. Це зробить підписки та підтримку зручнішими для іноземних глядачів.
Нагадаємо, що у січні monobank запустив новий сервіс «База». Платформа повторює функції Patreon та пропонує українським авторами контенту з рахунком ФОП у monobank можливість зборів підписок та донатів як легальний заробіток.
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