monobank оновить інструмент для творців «Бази»

monobank анонсує оновлення сервісу «База» для монетизації творчості. Як зазначив співзасновник компанії Михайло Рогальський, незабаром до сервісу планується додати можливість створювати платний контент, а автори контенту можуть додавати текстові повідомлення та посилання на передплату.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Також планується інтегрувати анімації, тестові повідомлення-можливість перевірити, як віджет працює перед публікацією, контроль повідомлень, управління взаємодією з глядачами.

У «Базі» планується додати можливість отримувати валютні внески від глядачів за кордоном, вказуючи суми в доларах та євро. Це зробить підписки та підтримку зручнішими для іноземних глядачів.

Нагадаємо, що у січні monobank запустив новий сервіс «База». Платформа повторює функції Patreon та пропонує українським авторами контенту з рахунком ФОП у monobank можливість зборів підписок та донатів як легальний заробіток.

Читайте також: Рейтинг стійкості: monobank та націоналізований Сенс вриваються до першої десятки