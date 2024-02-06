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6 лютого 2024, 11:55

Понад 7 тисяч українців отримали кредити у програмі «єОселя»

Понад 7 тис українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Понад 7 тис українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми.

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Кому дають пільгові кредити

За інформацією Мінекономіки 62% кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики. 11% — педагоги та науковці, 9% — медики. Представники цих професій можуть взяти кредит під 3%.

Водночас 18% позичальників — українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови — вони взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

В яких регіонах популярна програма

Найбільше кредитів взяли мешканці Київської області та міста Києва, а також Львівської, Вінницької, Волинської, Одеської, Рівненської областей.

Користується єОселя попитом і в прифронтових регіонах — кредити на купівлю житла беруть також в Запорізькій та Миколаївській областях.

Які банки кредитують

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

До теми: Українці через «Дію» вже можуть придбати в іпотеку дуплекси й таунхауси

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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KValera
KValera
6 лютого 2024, 12:06
#
4.9 млн ВПО, кредити отримали 7000 родин (якщо 4 особи в родині то це = 28 тис). 28 тис з 4.9 млн! Дуже потужно! Такими темпами потрібно всього 175 років щоб всі ВПО отримали кредити за цією програмою.
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0
KingSalmon
KingSalmon
6 лютого 2024, 15:11
#
А з чого ви вирішили, що всі 4,9 млн мають потребу в кредитах?
Хтось перемістився тимчасово, хтось планує їхати далі, хтось вирішує свої житлові проблеми без кредитів.
Що ж ви у всьому бачите зраду?
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