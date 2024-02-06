Понад 7 тисяч українців отримали кредити у програмі «єОселя»

Понад 7 тис українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

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Кому дають пільгові кредити

За інформацією Мінекономіки 62% кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики. 11% — педагоги та науковці, 9% — медики. Представники цих професій можуть взяти кредит під 3%.

Водночас 18% позичальників — українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови — вони взяли кредит на умовах масової іпотеки — під 7%.

В яких регіонах популярна програма

Найбільше кредитів взяли мешканці Київської області та міста Києва, а також Львівської, Вінницької, Волинської, Одеської, Рівненської областей.

Користується єОселя попитом і в прифронтових регіонах — кредити на купівлю житла беруть також в Запорізькій та Миколаївській областях.

Які банки кредитують

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

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