Малий бізнес у Чехії переважно підтримує запровадження євро

Незначна більшість малих підприємств і самозайнятих працівників у Чехії підтримує перехід на євро на тлі дискусій про запровадження в країні спільної європейської валюти . Про це свідчить опитування майже 600 членів Асоціації малих і середніх підприємств і торговців Чеської Республіки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ČTK .

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Підтримка переходу на євро

На запитання про підтримку впровадження євро близько 39% респондентів чеської асоціації відповіли «так, безумовно, як тільки Чеська Республіка виконає так звані Маастрихтські критерії». Ще 12% — обрали варіант «так, але пізніше, залежно від ситуації».

Натомість трохи більш як 39% респондентів висловилися проти запровадження євро, близько десяти відсотків — не вважають питання запровадження спільної валюти важливим, а один відсоток — не має думки з цього питання.

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