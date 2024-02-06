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6 лютого 2024, 8:43

Малий бізнес у Чехії переважно підтримує запровадження євро

Незначна більшість малих підприємств і самозайнятих працівників у Чехії підтримує перехід на євро на тлі дискусій про запровадження в країні спільної європейської валюти. Про це свідчить опитування майже 600 членів Асоціації малих і середніх підприємств і торговців Чеської Республіки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ČTK.

Незначна більшість малих підприємств і самозайнятих працівників у Чехії підтримує перехід на євро на тлі дискусій про запровадження в країні спільної європейської валюти.
Фото: depositphotos

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Підтримка переходу на євро

На запитання про підтримку впровадження євро близько 39% респондентів чеської асоціації відповіли «так, безумовно, як тільки Чеська Республіка виконає так звані Маастрихтські критерії». Ще 12% — обрали варіант «так, але пізніше, залежно від ситуації».

Натомість трохи більш як 39% респондентів висловилися проти запровадження євро, близько десяти відсотків — не вважають питання запровадження спільної валюти важливим, а один відсоток — не має думки з цього питання.

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Крім того, переважна більшість чеських малих підприємців переконана, що необхідно провести референдум щодо запровадження євро: так вважають 37% респондентів, ще 16% відповіли «радше так». 44% опитаних вважають референдум непотрібним.

Під час попередніх опитувань члени Асоціації малих і середніх підприємств і торговців Чеської Республіки в цілому відкидали запровадження євро, зауважує ČTK.

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Нагадаємо

У Євросоюз входять 27 країн, але євро запровадили лише 20 із них. На загальноєвропейську валюту не перейшли Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

Всі вони, крім Данії, зобов'язані приєднатися до єврозони, як тільки відповідатимуть критеріям конвергенції євро (Маастрихтські критерії). Входячи до єврозони, країни передають Європейському центральному банку (ЄЦБ) всі повноваження у сфері грошово-кредитної політики, зокрема рішення про розмір емісії та ключову процентну ставку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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