Статки 500 найбагатших людей світу у 2023 році зросли на $1,5 трильйона — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 грудня 2023, 13:06

Статки 500 найбагатших людей світу у 2023 році зросли на $1,5 трильйона — Bloomberg

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу цього року зросли на $1,5 трлн. Про це свідчить рейтинг Bloomberg Billionaires Index, який розраховується на підставі вартості часток мільярдерів у компаніях.

Сукупний стан 500 найбагатших людей світу цього року виріс на $1,5 трлн.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Агентство зазначає, що мільярдерам вдалося відіграти торішні втрати — 2022 року вони втратили $1,4 трлн.

Найбільше розбагатіли підприємці з технологічного сектору внаслідок безпрецедентного зростання акцій в IT. Їхній капітал збільшився на $658 млрд (+48%), чому сприяв насамперед хайп навколо штучного інтелекту.

Маск залишився найбагатшою людиною у світі

За підсумками року рейтинг мільярдерів цього року очолив засновник Tesla та SpaceX, власник соцмережі X (раніше Twitter) Ілон Маск.

Статки американського мільярдера на 31 грудня 2023 року Bloomberg оцінює в $229 млрд. Торік він втратив $138 млрд, а цього року заробив $92 млрд, в основному через успіх Tesla і SpaceX.

На другому місці опинився французький бізнесмен — голова LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($179 млрд).

За ним знову йдуть власники технологічних компаній: з невеликим відставанням головний виконавчий директор інтернет-магазину Amazon Джефф Безос ($177 млрд) та засновник Microsoft Білл Гейтс ($141 млрд).

Колишній СЕО Microsoft Стів Балмер посів п'яте місце зі статками $131 млрд. За рік він заробив $45 млрд.

За ним йде голова корпорації Meta Марк Цукерберг, який за рік заробив $82,5 млрд, наростивши свій статок до $128 млрд (шосте місце).

Топ-10 найбагатших людей світу

До рейтингу потрапив один українець

Також до рейтингу найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив один українець — Рінат Ахметов. Його статки оцінюються в $5,84 млрд. Цього року він заробив $508 млн і зайняв 469 рядок рейтингу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 грудня 2023, 13:42
#
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
31 грудня 2023, 13:58
#
Ахметоа проти перщих синок, але якщо інші бізнесмени заробили свої статки честно, то наш наврядчи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами