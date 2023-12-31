Статки 500 найбагатших людей світу у 2023 році зросли на $1,5 трильйона — Bloomberg

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу цього року зросли на $1,5 трлн. Про це свідчить рейтинг Bloomberg Billionaires Index, який розраховується на підставі вартості часток мільярдерів у компаніях.

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Агентство зазначає, що мільярдерам вдалося відіграти торішні втрати — 2022 року вони втратили $1,4 трлн.

Найбільше розбагатіли підприємці з технологічного сектору внаслідок безпрецедентного зростання акцій в IT. Їхній капітал збільшився на $658 млрд (+48%), чому сприяв насамперед хайп навколо штучного інтелекту.

Маск залишився найбагатшою людиною у світі

За підсумками року рейтинг мільярдерів цього року очолив засновник Tesla та SpaceX, власник соцмережі X (раніше Twitter) Ілон Маск.

Статки американського мільярдера на 31 грудня 2023 року Bloomberg оцінює в $229 млрд. Торік він втратив $138 млрд, а цього року заробив $92 млрд, в основному через успіх Tesla і SpaceX.

На другому місці опинився французький бізнесмен — голова LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($179 млрд).

За ним знову йдуть власники технологічних компаній: з невеликим відставанням головний виконавчий директор інтернет-магазину Amazon Джефф Безос ($177 млрд) та засновник Microsoft Білл Гейтс ($141 млрд).

Колишній СЕО Microsoft Стів Балмер посів п'яте місце зі статками $131 млрд. За рік він заробив $45 млрд.

За ним йде голова корпорації Meta Марк Цукерберг, який за рік заробив $82,5 млрд, наростивши свій статок до $128 млрд (шосте місце).

Топ-10 найбагатших людей світу

До рейтингу потрапив один українець

Також до рейтингу найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив один українець — Рінат Ахметов. Його статки оцінюються в $5,84 млрд. Цього року він заробив $508 млн і зайняв 469 рядок рейтингу.