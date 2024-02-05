Головне за 5 лютого: законопроєкт у США про допомогу Україні, збільшення дивідендів до бюджету для держпідприємств
Сенат США опублікував новий законопроєкт щодо додаткового фінансування, що об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Законопроєкт передбачає асигнування щодо допомоги Україні в розмірі $60 млрд.
Уряд збільшив рівень дивідендів до бюджету до 80% для держпідприємств
Кабінет Міністрів визначив базовий норматив відрахування на рівні 80% державних підприємств.
У січні дефіцит держбюджету знизився майже у 20 разів
Доходи державного бюджету в січні 2024 року становили 154,2 млрд грн. Витрати становили 169,3 млрд. грн. У результаті за січень державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у грудні було 285 млрд грн та 145,1 млрд грн у листопаді.
Євро стрибнув і відкотився: чи варто чекати на нові сюрпризи цього тижня
Найближчий тиждень на валютному ринку України пройде у форматі корекції курсів як долара, так і євро. Наприкінці січня вже відіграли своє три основних «збудники» валютних котирувань на нашому ринку, не рахуючи вже «майже вічного» для українського міжбанку чинника — інтервенцій НБУ та цінників при їх проведенні.
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