Кабінет міністрів визначив базовий норматив відрахування на рівні 80% для державних підприємств. Про це повідомляє Міністерство економіки.
Уряд збільшив рівень дивідендів у бюджет до 80% для держпідприємств
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Як відраховуватимуть
Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році. Це також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств.
Відповідне рішенні уряду затвердили на засіданні Кабінету міністрів в пʼятницю, 2 лютого.
Зазначається, що підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.
Також уряд окремо встановив нормативи відрахувань для:
- НАК «Нафтогаз України» на рівні 95%;
- Ощадбанк та Українська фінансова житлова компанія — 30%;
- Укрнафта — 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;
- Українське Дунайське пароплавство — 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;
- Укрзалізниця — 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.
Державний бюджет на 2024 рік передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн. За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону.
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