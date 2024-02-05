Уряд збільшив рівень дивідендів у бюджет до 80% для держпідприємств

Як відраховуватимуть

Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році. Це також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств.

Відповідне рішенні уряду затвердили на засіданні Кабінету міністрів в пʼятницю, 2 лютого.

Зазначається, що підприємства, за власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету і більшу частку.

Також уряд окремо встановив нормативи відрахувань для:

НАК «Нафтогаз України» на рівні 95%;

Ощадбанк та Українська фінансова житлова компанія — 30%;

Укрнафта — 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені Урядом у фінплані компанії на 2024 рік;

Українське Дунайське пароплавство — 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;

Укрзалізниця — 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Державний бюджет на 2024 рік передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн. За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону.