Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Арешти рахунків ухилянтів суттєво не вплинуть на банківську систему — президент АУБ
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«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.
Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.
Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.
Нагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.
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Коментарі - 15
Да же если в прикидку перестают пользоваться картами кредитками и другими продуктами банков с процентов это ударить тк банки получают проценты с зачислений с трат с кредиток благодаря чему и платят проценты в том числе по депозитам круговорот денег, а тут не аналитика, а … как бабка сказала на лавочке))))))))