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5 лютого 2024, 18:14

Арешти рахунків ухилянтів суттєво не вплинуть на банківську систему — президент АУБ

Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

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«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.

Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.

Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.

Нагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+57
SZlats
SZlats
5 лютого 2024, 18:22
#
Дааа сколько наплодилось не понятных президентов аналитиков и т. д.
Да же если в прикидку перестают пользоваться картами кредитками и другими продуктами банков с процентов это ударить тк банки получают проценты с зачислений с трат с кредиток благодаря чему и платят проценты в том числе по депозитам круговорот денег, а тут не аналитика, а … как бабка сказала на лавочке))))))))
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 лютого 2024, 18:33
#
Людей які зможуть жити з заблокованими рахунками не так багато
+
+15
xapyga
xapyga
5 лютого 2024, 18:51
#
А в чем проблема? да сложности есть, все привыкли, с карты на карту, но раньше жили все наличка. Зарплата, ну хз, не знаю кому на картку выдают кому так, начнут всем наличкой выдавать
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 лютого 2024, 18:59
#
Готівкою видавати не будуть. Штрафи величезні. Їм простіше брати на роботу жінок, підлітків та пенсіонерів. Просто пенсіонерів, яких раніше не брали на роботу, зараз залюбки приймають в дружній трудовий колектив
+
+23
25531818
25531818
5 лютого 2024, 19:05
#
Із останнього, що чув — це нестача автомеханіків. Ви поїдете ремонтувати автомобіль до жінок, підлітків та пенсіонерів? Це перше, що прийшло на думку.
+
0
xapyga
xapyga
5 лютого 2024, 19:22
#
Автомехаников куча и им всем зарплату дают в конвертах, так как частники, им не страшно. Кстати пенсионеры тоже работают, знаю таких пару)
+
+30
25531818
25531818
5 лютого 2024, 18:43
#
Як тільки цей закон приймуть, я зніму з усих рахунків майже все не залежно від усих інших обставин. Жалишу якийсь жалюгідний операційний мінімум. Щось мені здається, що я буду такий не один. І тоді подивимось, що заспівають банки.
+
0
xapyga
xapyga
5 лютого 2024, 18:52
#
Так и есть.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 лютого 2024, 19:03
#
Таких як ти дуже мало. Більшість піде в ТЦК щоб їм розблокували рахунки на які вони отримують зарплату
+
+15
Riojas
Riojas
5 лютого 2024, 19:16
#
После похода в ТЦК вопрос получения зарплаты отпадет сам собой. Правильно все пишут, уйдут в нал. Да, сложно, но альтернатива — ваш работник просто будет мобилизован и все.
+
+15
BIlE
BIlE
5 лютого 2024, 18:45
#
А як вони збираються арештовувати офшорні рахунки кодла, чи це стосується би*8а?!
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 лютого 2024, 19:02
#
Це стосується тих хто отримує зарплату на картку
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
5 лютого 2024, 19:05
#
Дивно читати таку аналітику в країні, де моб.ресурс складає приблизно 6−7 млн.осіб і яка не може набрати 500 тис. через те, що переважна більшість з цих 7 млн. не оновлювала дані в тцк.
+
+15
TAN72
TAN72
5 лютого 2024, 19:10
#
Только слухи в конце декабря того года показали сколько людей сняли наличные и вложились в бакс.
+
+15
vipbmz
vipbmz
5 лютого 2024, 19:11
#
Щось лукавить президент АУБ. Коли одночасно 1 млн. користувачів підуть закривати картки та забирати гроші, банківська система не втримається
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