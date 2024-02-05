Арешти рахунків ухилянтів суттєво не вплинуть на банківську систему — президент АУБ

Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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«Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість системи», — сказав Дубас.

Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.

Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.

Нагадаємо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.

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