Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 14 травня. Зеленський вніс законопроєкт до Ради

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану — пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти № 10456 та № 10457 зареєстровані на сайті Верховної Ради.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Термін дії воєнного стану й мобілізації закінчується в Україні 14 лютого.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. Це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.