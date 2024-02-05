Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану — пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті Верховної Ради.
5 лютого 2024, 11:33
Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 14 травня. Зеленський вніс законопроєкт до Ради
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Термін дії воєнного стану й мобілізації закінчується в Україні 14 лютого.
Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. Це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Интересно другое, Зеленский уже заявил сам, что снимет Залужного. У Залужного президентский рейтинг и скорее всего он выиграет на выборах, если они будут.
Вопрос что сделает Залужный, он же может уволится совсем из армии и заявить об узурпации власти и начать трясти партнеров на выборы. Поскольку у него налажены контакты с центральными американскими СМИ, то поднять большую бучу в США Залужный может легко. Его даже CNN публикует.
Вопрос в другом, что Залужный будет делать, если придет к власти. Известно только то, что Залужный считает, что война в тупике, а Зеленский собирается наступать на Крым.