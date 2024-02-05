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5 лютого 2024, 11:33

Воєнний стан та мобілізацію продовжать до 14 травня. Зеленський вніс законопроєкт до Ради

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану — пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану — пропонує продовжити їх на 90 днів до 14 травня 2024 року.
Фото:depositphotos

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Термін дії воєнного стану й мобілізації закінчується в Україні 14 лютого.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. Це буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкти буде ухвалено цього тижня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+21
Dafxf4300
Dafxf4300
5 лютого 2024, 11:56
#
Пора уже Зеленскому ввести пожизненное военное положение и можна править лет 30, как у всех соседей.
+
0
zerotoler
zerotoler
5 лютого 2024, 12:31
#
Пора ему об украинском народе подумать, а не о своей жопе
+
0
fucktus
fucktus
5 лютого 2024, 12:47
#
Чем вы не довольны? Царь и его невыездные крепостные :)

Интересно другое, Зеленский уже заявил сам, что снимет Залужного. У Залужного президентский рейтинг и скорее всего он выиграет на выборах, если они будут.

Вопрос что сделает Залужный, он же может уволится совсем из армии и заявить об узурпации власти и начать трясти партнеров на выборы. Поскольку у него налажены контакты с центральными американскими СМИ, то поднять большую бучу в США Залужный может легко. Его даже CNN публикует.

Вопрос в другом, что Залужный будет делать, если придет к власти. Известно только то, что Залужный считает, что война в тупике, а Зеленский собирается наступать на Крым.
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