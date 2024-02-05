Страхова компанія «Провідна» програла суд щодо поновлення ліцензії

Страхова компанія « Провідна » програла апеляцію у справі про аналювання її ліцензії та виключення компанії з Державного реєстру фінансових установ. Відповідачем у суді був Нацбанк . Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Рішення суду

31 січня суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ПрАТ «СК «Провідна» та залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 серпня 2023 року. Цим рішенням суд першої інстанції відмовив ПрАТ «СК «Провідна» у задоволенні позову щодо визнання протиправними та скасування рішень Національного банку про анулювання страховій компанії ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, що рішення про позбавлення ліцензії була ухвалене у березні 2023 року, оскільки «Провідна» не виконала рішення Нацбанку про усунення порушень ліцензійних умов.

Для довідки

Згідно з останньою поданою СК «Провідна» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року:

обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн,

вартість активів — 971,69 млн грн,

страхові резерви — 462,14 млн грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% (зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) — 1,4% ринку).

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