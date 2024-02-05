НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 14% до кінця року

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку прогнозують зниження облікової ставки до 14% до кінця року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Під час дискусії члени комітету погодилися, що Нацбанк має діяти зважено з огляду на прогнозоване пришвидшення інфляції у 2024 році, що позначиться, ймовірно, на очікуваннях. Крім того, варто враховувати посилення та часткову реалізацію ризиків щодо ритмічності надходження й обсягів міжнародної допомоги.

На їхню думку, Національний банк зможе повернутися до зниження облікової ставки у другій половині року, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію, а ритмічність надходження міжнародного фінансування відновиться.

Зазначається, що за таких умов помірне пом'якшення процентної політики не перешкоджатиме забезпеченню курсової стійкості та поверненню інфляції до цільового діапазону, водночас підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.

Переважна більшість учасників дискусії очікують, що розмір облікової ставки становитиме 14% наприкінці року, а ще кілька членів комітету вважають, що 13%.

Нагадаємо, що 25 січня Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

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