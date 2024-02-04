Tether відзвітувала про рекордний прибуток у $2,85 млрд

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Згідно зі звітом, на 31 січня 2024 року загальна сума активів компанії склала $97,02 млрд, при цьому надлишкові резерви оцінюються в $5,4 млрд. Більшість активів Tether складається з казначейських облігацій США на суму $80,3 млрд.

Минулого року компанія отримала чистий операційний прибуток у розмірі $6,2 млрд. При цьому $4 млрд прибутку було отримано від інвестицій в американські казначейські облігації та короткострокові фінансові інструменти.

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