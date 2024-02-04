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4 лютого 2024, 14:13

Tether відзвітувала про рекордний прибуток у $2,85 млрд

Емітент найбільшого по капіталізації стейблкоїну Tether USD (USDT) компанія Tether Holdings Limited прозвітувала про «рекордні» $2,85 млрд прибутку в четвертому кварталі 2023 року.

Емітент найбільшого по капіталізації стейблкоїну Tether USD (USDT) компанія Tether Holdings Limited прозвітувала про «рекордні» $2,85 млрд прибутку в четвертому кварталі 2023 року.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗгідно зі звітом, на 31 січня 2024 року загальна сума активів компанії склала $97,02 млрд, при цьому надлишкові резерви оцінюються в $5,4 млрд.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно зі звітом, на 31 січня 2024 року загальна сума активів компанії склала $97,02 млрд, при цьому надлишкові резерви оцінюються в $5,4 млрд. Більшість активів Tether складається з казначейських облігацій США на суму $80,3 млрд.

Минулого року компанія отримала чистий операційний прибуток у розмірі $6,2 млрд. При цьому $4 млрд прибутку було отримано від інвестицій в американські казначейські облігації та короткострокові фінансові інструменти.

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Решта прибутку отримана завдяки прибутковості інших класів активів. Наприкінці зазначається, що компанія заробила на всіх вкладеннях, «особливо добре це видно з золота, біткоїну та інших інвестицій».

«Tether випустила токени, на 90% забезпечені високоліквідними активами, такими як кошти та їх еквіваленти, забезпечуючи ліквідність в екосистемі стейблкоїнів», — йдеться у звіті.

Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, підкреслив: «Атестація Tether за четвертий квартал підкреслює нашу відданість прозорості, стабільності та відповідальному фінансовому управлінню. Досягнення найвищого відсотка резервів у коштах та їх еквівалентах показує, що Tether віддана ліквідності та стабільності».

Передісторія

Компанія Tether Limited була зареєстрована у 2014 році в Гонконгу. Токен дає учасникам крипторинка можливість користуватися стабільним цифровим активом — стейблкойном — курс якого прив'язаний до курсу долара США і не такий волатильний, як інші криптовалюти.

У середині травня Tether оголосила про зміну інвестиційної стратегії та рішення підвищити частку біткоїну у забезпеченні резервів своїх токенів. У компанії заявили, що витрачатимуть до 15% реалізованого операційного прибутку на покупку першої криптовалюти.

Наприкінці травня Tether оголосила, що розширює свою діяльність, інвестує у виробництво зеленої електроенергії в Уругваї і займатиметься там майнінгом біткоїна.

У червні Tether взяла участь у раунді фінансування на $1 млрд для будівництва найбільшої у світі криптоферми. Компанія — емітент провідного стейблкоїну USDT інвестувала у будівництво майданчика для видобутку біткоїнів у Сальвадорі.

Джерело: Мінфін
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