Forbes назвав доларовими мільярдерами власників Tether

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За оцінками видання, враховуючи стійкість компанії та домінування на ринку, при її продажу власники можуть отримати $9 млрд. Головний фінансовий директор Tether Джанкарло Девасіні володіє більш ніж 40% частки компанії, що становить $4 млрд.



Генеральний директор Tether Ян Людовік Ван дер Вельде відповідає за підтримку стратегічних відносин компанії на високому рівні з банками та регулюючими органами. Публічно компанію, як правило, представляє Паоло Ардоїно — технічний директор, йдеться у публікації.



Ван дер Вельде та Ардоїно мають частки кожен по $1,8 млрд. Директор правового департаменту Tether Стюарт Хегнер володіє цінними паперами компанії на $1,2 млрд, уточнює видання.

Передісторія

Компанія Tether Limited була зареєстрована у 2014 році в Гонконгу. Токен дає учасникам крипторинка можливість користуватися стабільним цифровим активом — стейблкоїном — курс якого прив'язаний до курсу долара США і не такий волатильний, як інші криптовалюти.



У середині травня Tether оголосила про зміну інвестиційної стратегії та рішення підвищити частку біткоїна у забезпеченні резервів своїх токенів. У компанії заявили, що витрачатимуть до 15% реалізованого операційного прибутку на покупку першої криптовалюти.



Наприкінці травня Tether оголосила, що розширює свою діяльність, інвестує у виробництво зеленої електроенергії в Уругваї і займатиметься там майнінгом біткоїна.



У червні Tether взяла участь у раунді фінансування на $1 млрд для будівництва найбільшої у світі криптоферми. Компанія — емітент провідного стейблкоїну USDT інвестувала у будівництво майданчика для видобутку біткоїнів у Сальвадорі.