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4 лютого 2024, 13:30

Покоління Z витрачає гроші на предмети розкоші, щоб заспокоїти свій економічний відчай

Покоління Z надає перевагу купівлі предметів розкоші, як-от вінтажних сумок Chanel, замість заощадження для довгострокових цілей, наприклад, придбання власного житла. Про це пише Bloomberg.

Покоління Z надає перевагу купівлі предметів розкоші, як-от вінтажних сумок Chanel, замість заощадження для довгострокових цілей, наприклад, придбання власного житла.
Фото:bloomberg

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Зазвичай, коли люди перебувають у незадовільному економічному становищі, вони утримуються від витрат. Однак нинішня молодь робить навпаки: вважає своє фінансове майбутнє приреченим і тому витрачає тут і зараз.

Зростання вартості життя, зміни на ринку праці, суспільно-політична нестабільність — це ті причини, через які досягнення фінансових цілей, як-от придбання житла чи накопичення на пенсію, ускладнюється.

Наприклад, 24-річна Нія Холланд витратила свої заощадження на вінтажну сумку Chanel за $2 500. Вона заробляла невеликі гроші під час дослідницької роботи в кампусі, навчаючись у аспірантурі в Мічиганському університеті. Ця покупка не здається їй безвідповідальною, адже традиційний спосіб життя — купити будинок і завести дітей — недосяжні для неї, тож дівчина не бачить причин відмовляти собі в «маленьких предметах розкоші», особливо, якщо вона почувається краще завдяки цьому.

Професор економіки Гамільтонського коледжу в Клінтоні Стівен Ву дослідив, що коли люди відчувають більшу залежність від зовнішніх факторів, таких як економічна ситуація в країні чи світі загалом, то в них менше шансів заощадити.

За його словами, почуття фаталізму та нерозумні звички витрачати гроші стали більш поширеними в останні роки, особливо після пандемії коронавірусу та світової фінансово-економічної кризи 2008 року, оскільки люди відчули, що «значна частина їхніх успіхів і невдач була поза їхнім контролем».

Нині молоді люди все частіше і надовше залишаються жити з батьками, які допомагають їм з великими покупками і з базовими потребами. Натомість покоління Z витрачає свій дохід на товари для втіхи — у соцмережах люди показують, як замовляють дорогу їжу, часто подорожують і купують дизайнерські речі.

Свою історію розповів і 26-річний Адріан Сієга, який витратив останні заощадження на сумку Burberry з популярного серіалу «Спадкоємці». Хлопець переїхав до Нью-Йорка з Філіппін у 2019 році, щоб вступити до коледжу, знайти роботу та купити будинок. З часом він відчув, як мрії про житло стають недосяжними. Зараз він живе з мамою, яка фінансово допомагає йому.

«Тридцять років тому квартира в Елмгерсті коштувала $90 тисяч, а зараз — $400 тисяч за одну спальню; це божевілля», — сказав він.

Тому Адріан Сієга вирішив зосередитися на своїх потребах, які є тут і зараз, а саме: продукти з догляду за собою, стильні речі та інше.

З одного боку, купівля предметів розкоші може здаватися ірраціональною, а з іншого — якщо людина відмовилася від мрії про життя у власному будинку з дітьми, то для неї це може бути виправдано, вважає 27-річна блогерка Марія Мельчор, яка займається фінансовою освітою покоління Z. Випускниця Єльського університету розповіла, що коли літні люди запитують, як молодь може дозволити собі речі, які самі вони ніколи не купують, вона каже, що це тому, що вони не можуть дозволити собі нічого іншого.

Марія Мельчор додала, що не класифікувала б захоплення покоління Z предметами розкоші як марнотратство. Вона це може назвати виглядом того, яким би було життя більшості людей, якби вони не витрачалися на нерухомість і дітей. Рівень народжуваності й кількість шлюбів зменшуються, а популярність віддаленої роботи відкриває можливість не привʼязуватися до однієї адреси.

Джерело: Мінфін
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