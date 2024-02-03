Продажі іноземцями акцій компаній з Індії досягли максимуму за рік

За даними агентства, минулого місяця глобальні фонди вивели з фондового ринку Індії понад $3,1 млрд, зафіксувавши прибуток після зростання котирувань минулого року.

У 2023 році чисті покупки іноземними інвесторами індійських акцій становили $21,4 млрд, що стало найбільшим обсягом за три роки. При цьому понад 40% надходження іноземних коштів припало на останні два місяці 2023 року. Це допомогло основному індексу Бомбейської фондової біржі S&P BSE Sensex, що включає 30 паперів найбільших компаній Індії, зрости за підсумками року майже на 19%. Це стало восьмим роком зростання ринку поспіль.

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Ринок Індії виграв від зниження інтересу світових фондів до акцій із Китаю, пише агентство. Але нещодавні заходи Пекіна щодо підтримки свого ринку змусили деяких інвесторів задуматися про зміну стратегії.

Влада Китаю планує направити близько 2 трлн юанів ($278 млрд), в основному з офшорних рахунків китайських державних підприємств, на купівлю акцій материкового Китаю через біржу Гонконгу. За даними видання, уряд також виділив 300 млрд юанів із місцевих фондів для інвестування в акції континентального Китаю.

Нагадаємо У січні індійський фондовий ринок став четвертим за величиною у світі, обігнавши Гонконг із його капіталізацією у $4,29 трлн. За даними Bloomberg, на момент закриття торгів 22 січня загальна вартість акцій, що котируються на біржах Індії, становила $4,33 трлн. Читайте також: Індекси блакитних фішок Індії досягли рекордних значень

Ринок акцій в Індії переживає бум популярності завдяки зростаючій базі приватних інвесторів і високим корпоративним доходам. Країна залучає новий капітал як від глобальних інвесторів, так і від компаній завдяки своїй стабільній політичній системі та економіці, орієнтованій на споживання, яка залишається однією з найбільш швидко зростаючих серед великих країн світу.