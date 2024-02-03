Продаж іноземними інвесторами акцій індійських компаній у січні зріс до максимуму за рік, підрахував Bloomberg.
Продажі іноземцями акцій компаній з Індії досягли максимуму за рік
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Продаж акцій
За даними агентства, минулого місяця глобальні фонди вивели з фондового ринку Індії понад $3,1 млрд, зафіксувавши прибуток після зростання котирувань минулого року.
У 2023 році чисті покупки іноземними інвесторами індійських акцій становили $21,4 млрд, що стало найбільшим обсягом за три роки. При цьому понад 40% надходження іноземних коштів припало на останні два місяці 2023 року. Це допомогло основному індексу Бомбейської фондової біржі S&P BSE Sensex, що включає 30 паперів найбільших компаній Індії, зрости за підсумками року майже на 19%. Це стало восьмим роком зростання ринку поспіль.
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Влада Китаю планує направити близько 2 трлн юанів ($278 млрд), в основному з офшорних рахунків китайських державних підприємств, на купівлю акцій материкового Китаю через біржу Гонконгу. За даними видання, уряд також виділив 300 млрд юанів із місцевих фондів для інвестування в акції континентального Китаю.
Нагадаємо
У січні індійський фондовий ринок став четвертим за величиною у світі, обігнавши Гонконг із його капіталізацією у $4,29 трлн. За даними Bloomberg, на момент закриття торгів 22 січня загальна вартість акцій, що котируються на біржах Індії, становила $4,33 трлн.
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Ринок акцій в Індії переживає бум популярності завдяки зростаючій базі приватних інвесторів і високим корпоративним доходам. Країна залучає новий капітал як від глобальних інвесторів, так і від компаній завдяки своїй стабільній політичній системі та економіці, орієнтованій на споживання, яка залишається однією з найбільш швидко зростаючих серед великих країн світу.
За даними Світового банку, Індія з населенням 1,4 млрд осіб є однією з економік світу, що найшвидше зростає, і до 2047 року може досягти статусу країни з високим рівнем доходу населення.
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