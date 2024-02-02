В Україні почав працювати Державний реєстр санкцій

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій, у якому — 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

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Реєстр створено з метою надання безоплатного публічного доступу громадян до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

Згідно з рішенням РНБО, реєстр — це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій.

«Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу», — зазначили у РНБО.

Державний реєстр санкцій

Державний реєстр санкцій знаходиться за цим посиланням. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України українською та англійською мовами.

Що міститиме реєстр

підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;

перелік санкцій, введених чи скасованих;

перелік підсанкційних осіб та відомості для їх ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер; для людини — ім'я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 26 липня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Верховна Рада ухвалила даний законопроєкт у другому читанні та загалом на засіданні 13 липня.