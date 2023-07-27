Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
В Україні з'явиться держреєстр санкцій. Президент підписав закон
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Що відомо
Передбачається, що інформація про всі фізособи та юрособи, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.
Що міститиме реєстр
- підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;
- перелік санкцій, введених чи скасованих;
- перелік підсанкційних осіб та відомості для їх ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер; для людини — ім'я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.
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Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні та загалом на засіданні 13 липня.
Джерело: Мінфін
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