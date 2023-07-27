В Україні з'явиться держреєстр санкцій. Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8392 про створення Державного реєстру санкцій. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Що відомо

Передбачається, що інформація про всі фізособи та юрособи, щодо яких запровадили санкції, стане публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.

Що міститиме реєстр

підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;

перелік санкцій, введених чи скасованих;

перелік підсанкційних осіб та відомості для їх ідентифікації: для компанії, організації — назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер; для людини — ім'я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

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Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні та загалом на засіданні 13 липня.