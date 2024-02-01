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1 лютого 2024, 19:14

Розмитнення авто в «Дії»: Комітет Ради підтримав новий законопроєкт

Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію». Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію».
Фото: slovoidilo.ua

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«Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС», — зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.

Гетманцев заявив, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

  • зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
  • зміни модифікації легкового автомобіля;
  • підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
  • зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроектом передбачається до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі запровадити можливість подачі електронної митної декларації засобами порталу «Дія», що спростить та прискорить процес митного оформлення легкових автомобілів, роблячи його більш доступним та зручним для громадян та підприємств.

Зокрема, положеннями проекту Закону пропонується:

  • передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами порталу «Дія»;
  • запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального;
  • запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об'єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Детальний алгоритм розмитнення через «Дію»

Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. «Дія» навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що народні депутати передали на розгляд Верховній Раді новий проєкт закону № 10380. Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», бізнес — через портал «Дія».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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matroskin
matroskin
1 лютого 2024, 19:28
#
Все наче й гарно, тільки отой п. 12 то абсурд. Так я знаю що він є і зараз але це абсурд.
Навіщо сертифікувати кожну Mazda 6 чи Audi Q5 якщо машини мають VIN-номер що підтверджує що це стандартний заводський автомобіль яких їздить в Україні тисячі.
Ну я ше розумію сертифікувать якісь ексклюзивні трайки чи авто ручної зборки, ну сертифікувать кожну Мазду-абсурд, тим більше що вся сертифікація полягає в «заплати гроші», ніхто на те авто навіть не дивиться.
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Dmitrik7
Dmitrik7
1 лютого 2024, 20:05
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Наверное суть в оптике, поворотниках и заднем противотуманном фонаре.
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matroskin
matroskin
1 лютого 2024, 20:24
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Ну як би авто з синіми поворотниками наче й не випускаються, а з червоними їзде купа (мабуть навіть більшість) і всі вони напевно сертифіковані, хоча по ПДР мають бути жовті.
Це черговий український абсурд: з червоними їздить нізя, ну як купиш сертифікат за 2500 грн+даси в карман щоб сертифікатист не помітив колір, то можна.
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