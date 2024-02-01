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1 лютого 2024, 16:10

Euroclear заробив 4,4 млрд євро на заморожених російських активах

Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції. Про це повідомляється у пресрелізі депозитарію.

Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції.
Фото: depositphotos

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Що відомо

З урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять 1,09 млрд євро податкових надходжень для бельгійської держави.

Згідно із повідомленням, загальний чистий процентний дохід депозитарію минулого року склав 5,5 млрд євро, з яких 4,4 млрд євро припадає саме на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами рф.

Читайте: Euroclear заробив 3 млрд євро на заморожених російських активах

Водночас російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у 62 мільйони євро та втрати прибутку від бізнесу у 24 мільйони євро.

«Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками», — наголошується у пресрелізі депозитарію.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
1 лютого 2024, 16:33
#
А от ще потенційні $4 млрд на рік для України. Причому, «безвозмєзно». Які з досить високою ймовірністю нам надійдуть. Правда, майбутні. За 2023 то вже навряд чи віддадуть (euroclear непогано так розжився грошима).
+
0
Exba
Exba
1 лютого 2024, 17:00
#
2. На період 2024−2027 рр. сума загальних ресурсів, наданих за допомогою Механізму, не перевищуватиме 50 мільярдів євро, з яких: 33 мільярди євро у вигляді позик, гарантованих продовженням до 2027 року існуючої бюджетної гарантії Союзу, понад ліміти, для фінансової допомоги Україні, доступної до кінця 2027 року. 17 мільярдів євро у формі безповоротної підтримки в рамках нового тематичного інструменту «Український резерв», створеного понад межі MFF на 2021−2027 роки. Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до відповідних правових актів Союзу щодо використання надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів Центрального банку Росії.
+
0
Exba
Exba
1 лютого 2024, 17:00
#
Начебто доходи від активів ЦБ РФ входять до пакету 50 млрд
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