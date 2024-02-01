Euroclear заробив 4,4 млрд євро на заморожених російських активах

Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції. Про це повідомляється у пресрелізі депозитарію.

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Що відомо

З урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять 1,09 млрд євро податкових надходжень для бельгійської держави.

Згідно із повідомленням, загальний чистий процентний дохід депозитарію минулого року склав 5,5 млрд євро, з яких 4,4 млрд євро припадає саме на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами рф.

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Водночас російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у 62 мільйони євро та втрати прибутку від бізнесу у 24 мільйони євро.

«Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками», — наголошується у пресрелізі депозитарію.