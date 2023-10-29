Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів. Про це йдеться у звіті Euroclear про фінансові результати за 9 місяців 2023 року.
Euroclear заробив 3 млрд євро на заморожених російських активах
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«Середовище високих відсоткових ставок призвело до різкого збільшення чистих процентних доходів, які досягли понад 3,8 мільярда євро за перших дев’ять місяців року, з яких приблизно 3 мільярди євро стосуються активів, пов’язаними із російськими санкціями та контрзаходами», — йдеться у повідомленні.
Водночас прямі витрати депозитарію, пов’язані з управлінням підсанкційними активами, склали 34 млн євро (порівняно з 12 млн євро в третьому кварталі 2022 року) через зростання складності ситуації для Euroclear та її клієнтів, а також збільшення судових витрат.
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Враховуючи значну суму доходів, пов’язаних із замороженими активами, Euroclear і надалі продовжуватиме відокремлювати доходи, пов’язані з санкціями проти росії, від основних фінансових результатів.
Прибуток від російських активів був зумовлений двома факторами: високими відсотковими ставками та сумою грошових коштів, який Euroclear зобов'язаний інвестувати. Майбутні прибутки залежатимуть від зміни ставок і розміру інвестованих коштів на тлі санкційного режиму, що посилюється.
В Euroclear очікують, що зростання грошового балансу «почне стабілізуватися» у міру зниження темпів накопичення заблокованих платежів і погашень.
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