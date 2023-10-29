Euroclear заробив 3 млрд євро на заморожених російських активах

«Середовище високих відсоткових ставок призвело до різкого збільшення чистих процентних доходів, які досягли понад 3,8 мільярда євро за перших дев’ять місяців року, з яких приблизно 3 мільярди євро стосуються активів, пов’язаними із російськими санкціями та контрзаходами», — йдеться у повідомленні.

Водночас прямі витрати депозитарію, пов’язані з управлінням підсанкційними активами, склали 34 млн євро (порівняно з 12 млн євро в третьому кварталі 2022 року) через зростання складності ситуації для Euroclear та її клієнтів, а також збільшення судових витрат.

Читайте: Euroclear заробив 1,7 мільярда євро на заморожених російських активах

Крім того, міжнародні санкції та російські контрзаходи призвели до втрати комерційного доходу Euroclear на 18 млн євро.

Враховуючи значну суму доходів, пов’язаних із замороженими активами, Euroclear і надалі продовжуватиме відокремлювати доходи, пов’язані з санкціями проти росії, від основних фінансових результатів.

Прибуток від російських активів був зумовлений двома факторами: високими відсотковими ставками та сумою грошових коштів, який Euroclear зобов'язаний інвестувати. Майбутні прибутки залежатимуть від зміни ставок і розміру інвестованих коштів на тлі санкційного режиму, що посилюється.

В Euroclear очікують, що зростання грошового балансу «почне стабілізуватися» у міру зниження темпів накопичення заблокованих платежів і погашень.